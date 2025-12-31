https://1prime.ru/20251231/soglashenie-866120225.html

Орбан сделал неожиданное заявление о мире на Украине

Орбан сделал неожиданное заявление о мире на Украине - 31.12.2025

Орбан сделал неожиданное заявление о мире на Украине

Россия и США в 2026 году могут заключить мирное соглашение по Украине без участия Евросоюза, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Россия и США в 2026 году могут заключить мирное соглашение по Украине без участия Евросоюза, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью телеканалу M1. Фрагмент его сообщения опубликовал в соцсети X представитель венгерского правительства Золтан Ковач."В 2026 году большой вопрос будет заключаться в том, дойдет ли конфронтация между США и Европой до того, что американцы заключат мир с русскими без участия европейцев", — заявил Орбан.По его мнению, 2025 год стал переломным моментом для мировой политики, поскольку США и Евросоюз впервые за долгое время заняли противоположные позиции по стратегически важному вопросу — конфликту на европейской территории.Президент США, по словам Орбана, нацелен на мирное урегулирование, тогда как ЕС продолжает настаивать на продолжении боевых действий даже без поддержки Белого дома. Наступающий 2026 год станет для Европы решающим в вопросах войны и мира.Орбан подчеркнул, что Венгрии предстоит определиться, чью линию поддерживать — мирные инициативы США или военные планы Европы.Администрация США ранее заявила о разработке плана по урегулированию конфликта на Украине. В Кремле сообщили, что Москва сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.В начале декабря Владимир Путин принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. Стороны обсудили суть мирной инициативы, но найти компромиссный вариант им не удалось.Как позднее заявил президент, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них, были вопросы, с которыми Москва не согласна.Спустя несколько дней в Берлине прошла встреча делегаций США и Украины. Сообщалось, что по ее итогам западные страны согласились предоставить гарантии безопасности по типу пятой статьи устава НАТО. Взамен американцы потребовали от Киева пойти на территориальные уступки, утверждал премьер-министр Польши Дональд Туск.

