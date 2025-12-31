https://1prime.ru/20251231/sukhum-866114153.html
Пассажиропоток аэропорта Сухума составил 120 тысяч человек
Пассажиропоток аэропорта Сухума составил 120 тысяч человек - 31.12.2025, ПРАЙМ
Пассажиропоток аэропорта Сухума составил 120 тысяч человек
Пассажиропоток открытого в мае этого года аэропорта Сухума составил 120 тысяч человек, сообщил РИА Новости министр туризма Абхазии Астамур Логуа. | 31.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-31T16:20+0300
2025-12-31T16:20+0300
2025-12-31T16:28+0300
бизнес
россия
абхазия
сухум
москва
аэропорт внуково
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/1f/866113986_0:0:3339:1879_1920x0_80_0_0_24ffa60aae06cd82575574d3307c47b6.jpg
МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. Пассажиропоток открытого в мае этого года аэропорта Сухума составил 120 тысяч человек, сообщил РИА Новости министр туризма Абхазии Астамур Логуа. "По итогам года суммарный пассажиропоток аэропорта составил порядка 120 тысяч обслуженных лиц, что для первого года эксплуатации является устойчивым и позитивным показателем. Основная задача 2025 года заключалась не в максимизации цифр, а в запуске и отладке авиасообщения", - сообщил министр, отвечая на соответствующий вопрос. Он подчеркнул, что открытие аэропорта в мае 2025 года стало важнейшим событием для Абхазии с точки зрения развития инфраструктуры республики. В начале мая после 30-летнего перерыва было восстановлено прямое регулярное авиасообщение между Россией и Абхазией. Авиакомпания "ЮВТ аэро" 1 мая выполнила первый рейс по маршруту Москва ("Внуково") - Сухум. Сухумский аэропорт находится в 18 километрах от абхазской столицы, недалеко от села Дранда Гулрыпшского района. Воздушную гавань построили в 1960-е годы, до своего закрытия в 1993 году (во время грузино-абхазской войны) она могла принимать в высокий сезон до 5 тысяч пассажиров в сутки. Руководство Абхазии не раз планировало восстановить аэропорт и начать полеты. В октябре 2023 года правительство республики заключило соглашение с российской компанией "Инфраструктурное развитие" о реконструкции объекта.
https://1prime.ru/20251231/vologda-866112413.html
абхазия
сухум
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/1f/866113986_236:0:2967:2048_1920x0_80_0_0_77c0c263f2e70ae69a96d71987dde7ff.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, абхазия, сухум, москва, аэропорт внуково
Бизнес, РОССИЯ, АБХАЗИЯ, Сухум, МОСКВА, аэропорт Внуково
Пассажиропоток аэропорта Сухума составил 120 тысяч человек
Минтуризма Абхазии: пассажиропоток аэропорта Сухума составил 120 тысяч человек
МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. Пассажиропоток открытого в мае этого года аэропорта Сухума составил 120 тысяч человек, сообщил РИА Новости министр туризма Абхазии Астамур Логуа.
"По итогам года суммарный пассажиропоток аэропорта составил порядка 120 тысяч обслуженных лиц, что для первого года эксплуатации является устойчивым и позитивным показателем. Основная задача 2025 года заключалась не в максимизации цифр, а в запуске и отладке авиасообщения", - сообщил министр, отвечая на соответствующий вопрос.
Он подчеркнул, что открытие аэропорта в мае 2025 года стало важнейшим событием для Абхазии
с точки зрения развития инфраструктуры республики.
В начале мая после 30-летнего перерыва было восстановлено прямое регулярное авиасообщение между Россией и Абхазией. Авиакомпания "ЮВТ аэро" 1 мая выполнила первый рейс по маршруту Москва
("Внуково
") - Сухум
.
Сухумский аэропорт находится в 18 километрах от абхазской столицы, недалеко от села Дранда Гулрыпшского района. Воздушную гавань построили в 1960-е годы, до своего закрытия в 1993 году (во время грузино-абхазской войны) она могла принимать в высокий сезон до 5 тысяч пассажиров в сутки. Руководство Абхазии не раз планировало восстановить аэропорт и начать полеты. В октябре 2023 года правительство республики заключило соглашение с российской компанией "Инфраструктурное развитие" о реконструкции объекта.
Главгосэкспертиза одобрила строительство аэропорта в Вологде