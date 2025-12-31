Пассажиропоток аэропорта Сухума составил 120 тысяч человек

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. Пассажиропоток открытого в мае этого года аэропорта Сухума составил 120 тысяч человек, сообщил РИА Новости министр туризма Абхазии Астамур Логуа. "По итогам года суммарный пассажиропоток аэропорта составил порядка 120 тысяч обслуженных лиц, что для первого года эксплуатации является устойчивым и позитивным показателем. Основная задача 2025 года заключалась не в максимизации цифр, а в запуске и отладке авиасообщения", - сообщил министр, отвечая на соответствующий вопрос. Он подчеркнул, что открытие аэропорта в мае 2025 года стало важнейшим событием для Абхазии с точки зрения развития инфраструктуры республики. В начале мая после 30-летнего перерыва было восстановлено прямое регулярное авиасообщение между Россией и Абхазией. Авиакомпания "ЮВТ аэро" 1 мая выполнила первый рейс по маршруту Москва ("Внуково") - Сухум. Сухумский аэропорт находится в 18 километрах от абхазской столицы, недалеко от села Дранда Гулрыпшского района. Воздушную гавань построили в 1960-е годы, до своего закрытия в 1993 году (во время грузино-абхазской войны) она могла принимать в высокий сезон до 5 тысяч пассажиров в сутки. Руководство Абхазии не раз планировало восстановить аэропорт и начать полеты. В октябре 2023 года правительство республики заключило соглашение с российской компанией "Инфраструктурное развитие" о реконструкции объекта.
16:20 31.12.2025 (обновлено: 16:28 31.12.2025)
 
МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. Пассажиропоток открытого в мае этого года аэропорта Сухума составил 120 тысяч человек, сообщил РИА Новости министр туризма Абхазии Астамур Логуа.
"По итогам года суммарный пассажиропоток аэропорта составил порядка 120 тысяч обслуженных лиц, что для первого года эксплуатации является устойчивым и позитивным показателем. Основная задача 2025 года заключалась не в максимизации цифр, а в запуске и отладке авиасообщения", - сообщил министр, отвечая на соответствующий вопрос.
Он подчеркнул, что открытие аэропорта в мае 2025 года стало важнейшим событием для Абхазии с точки зрения развития инфраструктуры республики.
В начале мая после 30-летнего перерыва было восстановлено прямое регулярное авиасообщение между Россией и Абхазией. Авиакомпания "ЮВТ аэро" 1 мая выполнила первый рейс по маршруту Москва ("Внуково") - Сухум.
Сухумский аэропорт находится в 18 километрах от абхазской столицы, недалеко от села Дранда Гулрыпшского района. Воздушную гавань построили в 1960-е годы, до своего закрытия в 1993 году (во время грузино-абхазской войны) она могла принимать в высокий сезон до 5 тысяч пассажиров в сутки. Руководство Абхазии не раз планировало восстановить аэропорт и начать полеты. В октябре 2023 года правительство республики заключило соглашение с российской компанией "Инфраструктурное развитие" о реконструкции объекта.
