https://1prime.ru/20251231/sukhum-866114153.html

Пассажиропоток аэропорта Сухума составил 120 тысяч человек

Пассажиропоток аэропорта Сухума составил 120 тысяч человек - 31.12.2025, ПРАЙМ

Пассажиропоток аэропорта Сухума составил 120 тысяч человек

Пассажиропоток открытого в мае этого года аэропорта Сухума составил 120 тысяч человек, сообщил РИА Новости министр туризма Абхазии Астамур Логуа. | 31.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-31T16:20+0300

2025-12-31T16:20+0300

2025-12-31T16:28+0300

бизнес

россия

абхазия

сухум

москва

аэропорт внуково

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/1f/866113986_0:0:3339:1879_1920x0_80_0_0_24ffa60aae06cd82575574d3307c47b6.jpg

МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. Пассажиропоток открытого в мае этого года аэропорта Сухума составил 120 тысяч человек, сообщил РИА Новости министр туризма Абхазии Астамур Логуа. "По итогам года суммарный пассажиропоток аэропорта составил порядка 120 тысяч обслуженных лиц, что для первого года эксплуатации является устойчивым и позитивным показателем. Основная задача 2025 года заключалась не в максимизации цифр, а в запуске и отладке авиасообщения", - сообщил министр, отвечая на соответствующий вопрос. Он подчеркнул, что открытие аэропорта в мае 2025 года стало важнейшим событием для Абхазии с точки зрения развития инфраструктуры республики. В начале мая после 30-летнего перерыва было восстановлено прямое регулярное авиасообщение между Россией и Абхазией. Авиакомпания "ЮВТ аэро" 1 мая выполнила первый рейс по маршруту Москва ("Внуково") - Сухум. Сухумский аэропорт находится в 18 километрах от абхазской столицы, недалеко от села Дранда Гулрыпшского района. Воздушную гавань построили в 1960-е годы, до своего закрытия в 1993 году (во время грузино-абхазской войны) она могла принимать в высокий сезон до 5 тысяч пассажиров в сутки. Руководство Абхазии не раз планировало восстановить аэропорт и начать полеты. В октябре 2023 года правительство республики заключило соглашение с российской компанией "Инфраструктурное развитие" о реконструкции объекта.

https://1prime.ru/20251231/vologda-866112413.html

абхазия

сухум

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, абхазия, сухум, москва, аэропорт внуково