В организации атаки дронов на резиденцию президента России Владимира Путина участвовал не только Киев, пишет L'AntiDiplomatico. | 31.12.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. В организации атаки дронов на резиденцию президента России Владимира Путина участвовал не только Киев, пишет L'AntiDiplomatico."Очевидно, что Зеленский был не единственным, кто стоял за этой атакой: по крайней мере, его главный сторонник в Британии одобрил ее; иначе он бы просто не осмелился это сделать", — утверждается в публикации.В ночь на 29 декабря киевский режим осуществил террористическую атаку на резиденцию Путина в Новгородской области, использовав 91 дрон. Силы ПВО смогли уничтожить все цели. После этого глава МИД Сергей Лавров сообщил, что Москва пересмотрит свою позицию на переговорах по Украине.По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, такие провокации со стороны Киева подрывают усилия американского президента Дональда Трампа, но это не повлияет на диалог между Россией и США, и президенты продолжат взаимодействие. Он добавил, что военные знают, как и когда ответить на эту украинскую атаку.Глава Белого дома, в свою очередь, заявил, что "очень разозлился", когда узнал о нападении ВСУ.

