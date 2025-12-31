https://1prime.ru/20251231/tramp-866099186.html

"Сокрушительный удар": на Западе рассказали о решении Трампа из-за России

мировая экономика

москва

сша

дональд трамп

сергей лавров

киев

общество

владимир путин

МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Согласно норвежскому изданию Steigan, президент США Дональд Трамп не будет ставить преграды, если Москва решит ответить на террористическое нападение киевского режима на резиденцию российского лидера Владимира Путина."Киевский режим, и в особенности его нацистские бригады, способны на подобные действия (террористическую атаку на резиденцию президента России. — Прим. ред.), чтобы сорвать мирные переговоры, мы не сомневаемся. <…> Но очевидно, что Москва собирается дать Киеву сокрушительный ответный удар, и, похоже, Дональд Трамп не будет возражать", — указывается в материале.Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что в ночь на 29 декабря киевский режим осуществил атаку на резиденцию президента России в Новгородской области, используя 91 беспилотник. Все аппараты были успешно сбиты системами ПВО, информация о пострадавших отсутствует.Лавров подчеркнул, что несмотря на данный инцидент, Россия не намерена прерывать переговоры с США, однако пересмотрит свою позицию в отношении Киева.

