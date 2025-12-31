Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Сокрушительный удар": на Западе рассказали о решении Трампа из-за России - 31.12.2025, ПРАЙМ
"Сокрушительный удар": на Западе рассказали о решении Трампа из-за России
"Сокрушительный удар": на Западе рассказали о решении Трампа из-за России - 31.12.2025, ПРАЙМ
"Сокрушительный удар": на Западе рассказали о решении Трампа из-за России
Согласно норвежскому изданию Steigan, президент США Дональд Трамп не будет ставить преграды, если Москва решит ответить на террористическое нападение киевского... | 31.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-31T06:30+0300
2025-12-31T06:30+0300
мировая экономика
москва
сша
дональд трамп
сергей лавров
киев
общество
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/09/865367726_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_034de74fa4905525aa19a529323d8cc7.jpg
МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Согласно норвежскому изданию Steigan, президент США Дональд Трамп не будет ставить преграды, если Москва решит ответить на террористическое нападение киевского режима на резиденцию российского лидера Владимира Путина."Киевский режим, и в особенности его нацистские бригады, способны на подобные действия (террористическую атаку на резиденцию президента России. — Прим. ред.), чтобы сорвать мирные переговоры, мы не сомневаемся. &lt;…&gt; Но очевидно, что Москва собирается дать Киеву сокрушительный ответный удар, и, похоже, Дональд Трамп не будет возражать", — указывается в материале.Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что в ночь на 29 декабря киевский режим осуществил атаку на резиденцию президента России в Новгородской области, используя 91 беспилотник. Все аппараты были успешно сбиты системами ПВО, информация о пострадавших отсутствует.Лавров подчеркнул, что несмотря на данный инцидент, Россия не намерена прерывать переговоры с США, однако пересмотрит свою позицию в отношении Киева.
москва
сша
киев
мировая экономика, москва, сша, дональд трамп, сергей лавров, киев, общество , владимир путин
Мировая экономика, МОСКВА, США, Дональд Трамп, Сергей Лавров, Киев, Общество , Владимир Путин
06:30 31.12.2025
 
"Сокрушительный удар": на Западе рассказали о решении Трампа из-за России

Steigan: Трамп не будет препятствовать сокрушительному удару РФ по Украине

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 31.12.2025
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Mark Schiefelbein
МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Согласно норвежскому изданию Steigan, президент США Дональд Трамп не будет ставить преграды, если Москва решит ответить на террористическое нападение киевского режима на резиденцию российского лидера Владимира Путина.
"Киевский режим, и в особенности его нацистские бригады, способны на подобные действия (террористическую атаку на резиденцию президента России. — Прим. ред.), чтобы сорвать мирные переговоры, мы не сомневаемся. <…> Но очевидно, что Москва собирается дать Киеву сокрушительный ответный удар, и, похоже, Дональд Трамп не будет возражать", — указывается в материале.
Работа в зоне СВО - ПРАЙМ, 1920, 30.12.2025
"Все уничтожат": в США прокомментировали попытки ударов Украины по России
Вчера, 06:04
Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что в ночь на 29 декабря киевский режим осуществил атаку на резиденцию президента России в Новгородской области, используя 91 беспилотник. Все аппараты были успешно сбиты системами ПВО, информация о пострадавших отсутствует.
Лавров подчеркнул, что несмотря на данный инцидент, Россия не намерена прерывать переговоры с США, однако пересмотрит свою позицию в отношении Киева.
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 30.12.2025
На Западе сделали громкое заявление после атаки ВСУ на резиденцию Путина
Вчера, 08:56
 
Мировая экономика МОСКВА США Дональд Трамп Сергей Лавров Киев Общество Владимир Путин
 
 
