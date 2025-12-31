Ли Цян и Мишустин обменялись новогодними поздравлениями

https://1prime.ru/20251231/tsjan-866099454.html

ПЕКИН, 31 дек - ПРАЙМ. Премьер Госсовета КНР Ли Цян и премьер-министр России Михаил Мишустин в среду обменялись новогодними поздравлениями, сообщает Центральное телевидение Китая. "Премьер Госсовета КНР Ли Цян и премьер-министр России Михаил Мишустин обменялись новогодними поздравлениями", - говорится в сообщении телеканала. Ли Цян отметил, что под стратегическим руководством лидеров двух государств китайско-российские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху продолжают углубляться.

