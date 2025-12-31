https://1prime.ru/20251231/tsjan-866099454.html
Ли Цян и Мишустин обменялись новогодними поздравлениями
2025-12-31T06:41+0300
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866099454.jpg?1767152479
ПЕКИН, 31 дек - ПРАЙМ. Премьер Госсовета КНР Ли Цян и премьер-министр России Михаил Мишустин в среду обменялись новогодними поздравлениями, сообщает Центральное телевидение Китая.
"Премьер Госсовета КНР Ли Цян и премьер-министр России Михаил Мишустин обменялись новогодними поздравлениями", - говорится в сообщении телеканала.
Ли Цян отметил, что под стратегическим руководством лидеров двух государств китайско-российские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху продолжают углубляться.
