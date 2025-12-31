https://1prime.ru/20251231/tszinpin-866100183.html

Си Цзиньпин готов вместе с Путиным вести отношения РФ и КНР к новым достижениям - ТВ

Си Цзиньпин готов вместе с Путиным вести отношения РФ и КНР к новым достижениям - ТВ

Добавлен третий абзац | 31.12.2025

2025-12-31T07:05+0300

экономика

россия

китай

кнр

рф

си цзиньпин

владимир путин

Добавлен третий абзац ПЕКИН, 31 дек – ПРАЙМ. Председатель КНР Си Цзиньпин в новогоднем поздравительном послании президенту РФ Владимиру Путину заявил, что готов поддерживать контакты с российским лидером и совместно направлять отношения РФ и КНР к достижению новых результатов. "Я готов поддерживать тесные контакты с президентом Путиным и совместно направлять китайско-российские отношения в новую эпоху к достижению новых результатов", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая. Китайский лидер отметил, что в 2026 году две страны будут отмечать 25-ю годовщину подписания российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, а также 30-летие установления китайско-российских отношений стратегического взаимодействия и партнерства. Вместе с тем он напомнил, что в 2026–2027 годах Россия и Китай проведут перекрестные Годы образования.

2025

