Си Цзиньпин готов вместе с Путиным вести отношения РФ и КНР к новым достижениям - ТВ - 31.12.2025, ПРАЙМ
Си Цзиньпин готов вместе с Путиным вести отношения РФ и КНР к новым достижениям - ТВ
31.12.2025
2025-12-31T07:05+0300
2025-12-31T07:05+0300
Добавлен третий абзац ПЕКИН, 31 дек – ПРАЙМ. Председатель КНР Си Цзиньпин в новогоднем поздравительном послании президенту РФ Владимиру Путину заявил, что готов поддерживать контакты с российским лидером и совместно направлять отношения РФ и КНР к достижению новых результатов. "Я готов поддерживать тесные контакты с президентом Путиным и совместно направлять китайско-российские отношения в новую эпоху к достижению новых результатов", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая. Китайский лидер отметил, что в 2026 году две страны будут отмечать 25-ю годовщину подписания российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, а также 30-летие установления китайско-российских отношений стратегического взаимодействия и партнерства. Вместе с тем он напомнил, что в 2026–2027 годах Россия и Китай проведут перекрестные Годы образования.
07:05 31.12.2025
 
Си Цзиньпин готов вместе с Путиным вести отношения РФ и КНР к новым достижениям - ТВ

Си Цзиньпин заявил, что готов направлять отношения России и Китая к новым результатам

Добавлен третий абзац
ПЕКИН, 31 дек – ПРАЙМ. Председатель КНР Си Цзиньпин в новогоднем поздравительном послании президенту РФ Владимиру Путину заявил, что готов поддерживать контакты с российским лидером и совместно направлять отношения РФ и КНР к достижению новых результатов.
"Я готов поддерживать тесные контакты с президентом Путиным и совместно направлять китайско-российские отношения в новую эпоху к достижению новых результатов", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.
Китайский лидер отметил, что в 2026 году две страны будут отмечать 25-ю годовщину подписания российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, а также 30-летие установления китайско-российских отношений стратегического взаимодействия и партнерства. Вместе с тем он напомнил, что в 2026–2027 годах Россия и Китай проведут перекрестные Годы образования.
 
