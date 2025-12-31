https://1prime.ru/20251231/tszinpin-866100183.html
Си Цзиньпин готов вместе с Путиным вести отношения РФ и КНР к новым достижениям - ТВ
Си Цзиньпин готов вместе с Путиным вести отношения РФ и КНР к новым достижениям - ТВ - 31.12.2025, ПРАЙМ
Си Цзиньпин готов вместе с Путиным вести отношения РФ и КНР к новым достижениям - ТВ
Добавлен третий абзац | 31.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-31T07:05+0300
2025-12-31T07:05+0300
2025-12-31T07:05+0300
экономика
россия
китай
кнр
рф
си цзиньпин
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866100183.jpg?1767153933
Добавлен третий абзац
ПЕКИН, 31 дек – ПРАЙМ. Председатель КНР Си Цзиньпин в новогоднем поздравительном послании президенту РФ Владимиру Путину заявил, что готов поддерживать контакты с российским лидером и совместно направлять отношения РФ и КНР к достижению новых результатов.
"Я готов поддерживать тесные контакты с президентом Путиным и совместно направлять китайско-российские отношения в новую эпоху к достижению новых результатов", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.
Китайский лидер отметил, что в 2026 году две страны будут отмечать 25-ю годовщину подписания российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, а также 30-летие установления китайско-российских отношений стратегического взаимодействия и партнерства. Вместе с тем он напомнил, что в 2026–2027 годах Россия и Китай проведут перекрестные Годы образования.
китай
кнр
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, кнр, рф, си цзиньпин, владимир путин
Экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, КНР, РФ, Си Цзиньпин, Владимир Путин
Си Цзиньпин готов вместе с Путиным вести отношения РФ и КНР к новым достижениям - ТВ
Си Цзиньпин заявил, что готов направлять отношения России и Китая к новым результатам
ПЕКИН, 31 дек – ПРАЙМ. Председатель КНР Си Цзиньпин в новогоднем поздравительном послании президенту РФ Владимиру Путину заявил, что готов поддерживать контакты с российским лидером и совместно направлять отношения РФ и КНР к достижению новых результатов.
"Я готов поддерживать тесные контакты с президентом Путиным и совместно направлять китайско-российские отношения в новую эпоху к достижению новых результатов", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.
Китайский лидер отметил, что в 2026 году две страны будут отмечать 25-ю годовщину подписания российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, а также 30-летие установления китайско-российских отношений стратегического взаимодействия и партнерства. Вместе с тем он напомнил, что в 2026–2027 годах Россия и Китай проведут перекрестные Годы образования.