Российские туроператоры получили отсрочку по уплате взносов в ФПО

МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. Российские туроператоры получили отсрочку по уплате взносов в фонды персональной ответственности (ФПО) в выездном туризме на три месяца – с января на апрель 2026 года, сообщила в среду пресс-служба кабмина. "Для туроператоров в сфере выездного туризма продлен срок уплаты отчислений в фонд персональной ответственности. Подписанным распоряжением он перенесен с 15 января на 15 апреля 2026 года", - говорится в сообщении. Пресс-служба также указала, что решение направлено на поддержание финансовой устойчивости представителей туристической отрасли в условиях временных ограничений, вызванных геополитической ситуацией. "Оно не повлияет на уровень защищенности прав туристов. Высвобождаемые средства будут в том числе использованы для возврата денежных средств туристам, оплатившим поездки в страны, в которых действуют ограничения из-за наличия угрозы безопасности", - подчеркнули там. Летом правительство России снизило размер отчислений в фонд персональной ответственности для российских туроператоров в сфере выездного туризма в 2025 году с 1% до 0,75% от общей цены турпродукта за 2024 год, а срок их уплаты продлило до 15 января 2026 года.

