Китай вводит дополнительные пошлины на импорт говядины - 31.12.2025, ПРАЙМ
Китай вводит дополнительные пошлины на импорт говядины
2025-12-31T11:33+0300
2025-12-31T11:33+0300
китай
торговля
ПЕКИН, 31 дек – ПРАЙМ. Китай с 1 января 2026 года вводит дополнительные пошлины в размере 55% на импорт говядины сверх установленных квот сроком на три года, сообщило министерство коммерции КНР. "Согласно результатам расследования, было принято решение ввести защитные меры в отношении импортируемой говядины в виде "государственных квот и дополнительных пошлин сверх установленных квот". Защитные меры будут действовать три года - с 1 января 2026 года по 31 декабря 2028 года. В этот период защитные меры будут постепенно ослабляться через фиксированные промежутки времени", - сказано в заявлении ведомства. Отмечается, что министерство предложило комитету тарификации и классификации при Государственном совете КНР ввести дополнительные пошлины на импорт говядины. "(Комитет - ред.) принял решение ввести дополнительные пошлины в размере 55% на импорт говядины сверх установленного количества, которые будут применяться сверх действующих таможенных тарифов", - указано в заявлении. Ранее министерство коммерции КНР сообщало о начале расследования в ответ на заявление Китайской ассоциации животноводства и ее региональных отделений. В нем утверждалось, что доля импортируемой говядины с 2019 по 2023 год увеличилась на 64,93%, а валовый объем на рынке увеличился с 24,87% до 43,87%, что нанесло серьезный ущерб китайским производителям.
китай, торговля
КИТАЙ, торговля
11:33 31.12.2025
 
Китай вводит дополнительные пошлины на импорт говядины

Китай ввел дополнительные пошлины на импорт говядины с января 2026 года

© РИА Новости . Максим Блинов
Отдел свежего мяса в супермаркете
Отдел свежего мяса в супермаркете. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
ПЕКИН, 31 дек – ПРАЙМ. Китай с 1 января 2026 года вводит дополнительные пошлины в размере 55% на импорт говядины сверх установленных квот сроком на три года, сообщило министерство коммерции КНР.
"Согласно результатам расследования, было принято решение ввести защитные меры в отношении импортируемой говядины в виде "государственных квот и дополнительных пошлин сверх установленных квот". Защитные меры будут действовать три года - с 1 января 2026 года по 31 декабря 2028 года. В этот период защитные меры будут постепенно ослабляться через фиксированные промежутки времени", - сказано в заявлении ведомства.
Отмечается, что министерство предложило комитету тарификации и классификации при Государственном совете КНР ввести дополнительные пошлины на импорт говядины.
"(Комитет - ред.) принял решение ввести дополнительные пошлины в размере 55% на импорт говядины сверх установленного количества, которые будут применяться сверх действующих таможенных тарифов", - указано в заявлении.
Ранее министерство коммерции КНР сообщало о начале расследования в ответ на заявление Китайской ассоциации животноводства и ее региональных отделений. В нем утверждалось, что доля импортируемой говядины с 2019 по 2023 год увеличилась на 64,93%, а валовый объем на рынке увеличился с 24,87% до 43,87%, что нанесло серьезный ущерб китайским производителям.
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
