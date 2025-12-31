https://1prime.ru/20251231/uitay-866109458.html
Китай вводит дополнительные пошлины на импорт говядины
ПЕКИН, 31 дек – ПРАЙМ. Китай с 1 января 2026 года вводит дополнительные пошлины в размере 55% на импорт говядины сверх установленных квот сроком на три года, сообщило министерство коммерции КНР. "Согласно результатам расследования, было принято решение ввести защитные меры в отношении импортируемой говядины в виде "государственных квот и дополнительных пошлин сверх установленных квот". Защитные меры будут действовать три года - с 1 января 2026 года по 31 декабря 2028 года. В этот период защитные меры будут постепенно ослабляться через фиксированные промежутки времени", - сказано в заявлении ведомства. Отмечается, что министерство предложило комитету тарификации и классификации при Государственном совете КНР ввести дополнительные пошлины на импорт говядины. "(Комитет - ред.) принял решение ввести дополнительные пошлины в размере 55% на импорт говядины сверх установленного количества, которые будут применяться сверх действующих таможенных тарифов", - указано в заявлении. Ранее министерство коммерции КНР сообщало о начале расследования в ответ на заявление Китайской ассоциации животноводства и ее региональных отделений. В нем утверждалось, что доля импортируемой говядины с 2019 по 2023 год увеличилась на 64,93%, а валовый объем на рынке увеличился с 24,87% до 43,87%, что нанесло серьезный ущерб китайским производителям.
