FT: Украина не сдерживает дипломатическое давление из-за атак на Россию
FT: Украина не сдерживает дипломатическое давление из-за атак на Россию
2025-12-31T07:09+0300
МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. После попыток украинских вооруженных сил атаковать резиденцию президента России Владимира Путина Украина оказалась под массированным дипломатическим давлением со стороны международного сообщества, пишет Financial Times. "Индия, Пакистан и ОАЭ присоединились к Трампу в осуждении <…> нападения на резиденцию российского лидера. Во вторник украинские официальные лица поспешили сгладить дипломатические последствия заявления России", — сообщается в статьеОтмечается, что Киев выразил сожаление в связи с реакцией этих трех стран, но воздержался от комментариев по поводу заявлений Трампа."Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил во вторник, что Киев разочарован заявлениями трех стран, но при этом не упомянул комментарии Трампа", — отмечает издание.В ночь на 29 декабря киевский режим осуществил атаку с использованием 91 беспилотника на резиденцию Путина в Новгородской области. Все цели были уничтожены средствами ПВО. Впоследствии министр иностранных дел Сергей Лавров заявил о намерении Москвы пересмотреть свою переговорную позицию по Украине.Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что подобные провокации подрывают усилия американского лидера Дональда Трампа, хотя это не скажется на продолжении диалога между Россией и США. Он добавил, что военные знают, как и когда отреагировать на украинскую атаку.Президент США выразил крайнюю степень раздражения, узнав об атаке со стороны ВСУ.
