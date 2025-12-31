Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Бельгия и Франция выступили против запрета на импорт урана из России - 31.12.2025
Бельгия и Франция выступили против запрета на импорт урана из России
Бельгия и Франция выступили против запрета на импорт урана из России - 31.12.2025, ПРАЙМ
Бельгия и Франция выступили против запрета на импорт урана из России
Бельгия и Франция выступают против включения в планируемый 20-й пакет санкций против Российской Федерации запрета на импорт российского урана, пишет издание... | 31.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-31T19:11+0300
2025-12-31T19:11+0300
мировая экономика
бельгия
франция
запад
ес
БЕРЛИН, 31 дек - ПРАЙМ. Бельгия и Франция выступают против включения в планируемый 20-й пакет санкций против Российской Федерации запрета на импорт российского урана, пишет издание Welt со ссылкой на европейские источники. Ранее, 22 декабря, официальный представитель Еврокомиссии Олоф Жилл на брифинге отказался подтвердить информацию о том, что 20-й пакет санкций ЕС против России уже готов и будет обсуждаться со странами в январе. По информации Welt, страны ЕС планируют ввести пакет в четвертую годовщину начала конфликта на Украине в феврале, он будет включать запрет на въезд ряда лиц на территорию ЕС и заморозку их активов. По данным газеты, обсуждается также запрет на импорт российского урана. "Однако до сих пор этому противостоят такие страны, как Франция и Бельгия. При этом, по данным дипломатических источников, эти государства могли бы закупать уран, необходимый для эксплуатации их атомных электростанций, также в Южной Африке, Австралии или Канаде, правда, по более высоким ценам", - пишет издание. Российская экономика в 2022 году столкнулась с беспрецедентными западными санкциями . С тех пор против страны были приняты многочисленные ограничения - по подсчетам агентства, их уже почти 31 тысяча. В частности Евросоюз, принял 19 пакетов санкций. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
бельгия
франция
запад
мировая экономика, бельгия, франция, запад, ес
Мировая экономика, БЕЛЬГИЯ, ФРАНЦИЯ, ЗАПАД, ЕС
19:11 31.12.2025
 
Бельгия и Франция выступили против запрета на импорт урана из России

Welt: Франция и Бельгия выступают против запрета на импорт российского урана

© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 31.12.2025
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
БЕРЛИН, 31 дек - ПРАЙМ. Бельгия и Франция выступают против включения в планируемый 20-й пакет санкций против Российской Федерации запрета на импорт российского урана, пишет издание Welt со ссылкой на европейские источники.
Ранее, 22 декабря, официальный представитель Еврокомиссии Олоф Жилл на брифинге отказался подтвердить информацию о том, что 20-й пакет санкций ЕС против России уже готов и будет обсуждаться со странами в январе. По информации Welt, страны ЕС планируют ввести пакет в четвертую годовщину начала конфликта на Украине в феврале, он будет включать запрет на въезд ряда лиц на территорию ЕС и заморозку их активов. По данным газеты, обсуждается также запрет на импорт российского урана.
"Однако до сих пор этому противостоят такие страны, как Франция и Бельгия. При этом, по данным дипломатических источников, эти государства могли бы закупать уран, необходимый для эксплуатации их атомных электростанций, также в Южной Африке, Австралии или Канаде, правда, по более высоким ценам", - пишет издание.
Российская экономика в 2022 году столкнулась с беспрецедентными западными санкциями . С тех пор против страны были приняты многочисленные ограничения - по подсчетам агентства, их уже почти 31 тысяча. В частности Евросоюз, принял 19 пакетов санкций.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Мировая экономикаБЕЛЬГИЯФРАНЦИЯЗАПАДЕС
 
 
Заголовок открываемого материала