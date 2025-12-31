https://1prime.ru/20251231/uran-866116255.html

Бельгия и Франция выступили против запрета на импорт урана из России

БЕРЛИН, 31 дек - ПРАЙМ. Бельгия и Франция выступают против включения в планируемый 20-й пакет санкций против Российской Федерации запрета на импорт российского урана, пишет издание Welt со ссылкой на европейские источники. Ранее, 22 декабря, официальный представитель Еврокомиссии Олоф Жилл на брифинге отказался подтвердить информацию о том, что 20-й пакет санкций ЕС против России уже готов и будет обсуждаться со странами в январе. По информации Welt, страны ЕС планируют ввести пакет в четвертую годовщину начала конфликта на Украине в феврале, он будет включать запрет на въезд ряда лиц на территорию ЕС и заморозку их активов. По данным газеты, обсуждается также запрет на импорт российского урана. "Однако до сих пор этому противостоят такие страны, как Франция и Бельгия. При этом, по данным дипломатических источников, эти государства могли бы закупать уран, необходимый для эксплуатации их атомных электростанций, также в Южной Африке, Австралии или Канаде, правда, по более высоким ценам", - пишет издание. Российская экономика в 2022 году столкнулась с беспрецедентными западными санкциями . С тех пор против страны были приняты многочисленные ограничения - по подсчетам агентства, их уже почти 31 тысяча. В частности Евросоюз, принял 19 пакетов санкций. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

