Экс-глава МИД Австрии назвала выступление Вэнса ключевым событием 2025 года

2025-12-31T09:33+0300

общество

газ

европа

сша

мюнхен

джей ди вэнс

карин кнайсль

дональд трамп

спбгу

МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. Мюнхенская речь вице-президента США Джея Ди Вэнса об угрозе Европе, исходящей от нее самой, была ключевым событием 2025 года и одной из важнейших речей последних десятилетий, поделилась мнением в интервью РИА Новости экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль. “Одно из ключевых событий 2025 года – это выступление Вэнса в Мюнхене. Было бы интересно посмотреть на лица присутствующих, как они изменились в выражении, когда он сказал одну крайне важную фразу – угроза Европе исходит не от Китая или России, а изнутри ее самой. Для меня это одна из важнейших речей за последние 10-20 лет”, - сказала она. Как отметила Кнайсль, Вэнс был первым, кто начал новую риторику США в отношении Европы. Через считанные дни после его выступления состоялся звонок между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным, после чего началась череда встреч по украинскому урегулированию. “Но самое первое место по хронологии занимает именно речь Вэнса в Мюнхене на конференции по безопасности. Это был по-настоящему переломный момент”, - подчеркнула она. В феврале Вэнс выступил на Мюнхенской конференции, обрушившись с критикой на европейские страны. Он заявил, что Европе угрожает цензура, и призвал правительства Запада учитывать мнения своих граждан, а не относиться к ним, как к "обученным животным" или винтикам глобальной экономики. По его словам, главная угроза Европе исходит не от России и Китая, а таится внутри нее самой. В качестве примеров он привел отмену итогов выборов в Румынии и риск повторения этого сценария в Германии.

европа

сша

мюнхен

2025

