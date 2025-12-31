Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Экс-глава МИД Австрии назвала выступление Вэнса ключевым событием 2025 года - 31.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251231/vens-866105328.html
Экс-глава МИД Австрии назвала выступление Вэнса ключевым событием 2025 года
Экс-глава МИД Австрии назвала выступление Вэнса ключевым событием 2025 года - 31.12.2025, ПРАЙМ
Экс-глава МИД Австрии назвала выступление Вэнса ключевым событием 2025 года
Мюнхенская речь вице-президента США Джея Ди Вэнса об угрозе Европе, исходящей от нее самой, была ключевым событием 2025 года и одной из важнейших речей... | 31.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-31T09:33+0300
2025-12-31T09:33+0300
общество
газ
европа
сша
мюнхен
джей ди вэнс
карин кнайсль
дональд трамп
спбгу
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850145492_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_dade176e88a2a1d5df1634256cbb8926.jpg
МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. Мюнхенская речь вице-президента США Джея Ди Вэнса об угрозе Европе, исходящей от нее самой, была ключевым событием 2025 года и одной из важнейших речей последних десятилетий, поделилась мнением в интервью РИА Новости экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль. “Одно из ключевых событий 2025 года – это выступление Вэнса в Мюнхене. Было бы интересно посмотреть на лица присутствующих, как они изменились в выражении, когда он сказал одну крайне важную фразу – угроза Европе исходит не от Китая или России, а изнутри ее самой. Для меня это одна из важнейших речей за последние 10-20 лет”, - сказала она. Как отметила Кнайсль, Вэнс был первым, кто начал новую риторику США в отношении Европы. Через считанные дни после его выступления состоялся звонок между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным, после чего началась череда встреч по украинскому урегулированию. “Но самое первое место по хронологии занимает именно речь Вэнса в Мюнхене на конференции по безопасности. Это был по-настоящему переломный момент”, - подчеркнула она. В феврале Вэнс выступил на Мюнхенской конференции, обрушившись с критикой на европейские страны. Он заявил, что Европе угрожает цензура, и призвал правительства Запада учитывать мнения своих граждан, а не относиться к ним, как к "обученным животным" или винтикам глобальной экономики. По его словам, главная угроза Европе исходит не от России и Китая, а таится внутри нее самой. В качестве примеров он привел отмену итогов выборов в Румынии и риск повторения этого сценария в Германии.
https://1prime.ru/20250214/vens-854943608.html
европа
сша
мюнхен
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850145492_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_dcf6227540e7e7ebe8a6e3f71204fb57.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , газ, европа, сша, мюнхен, джей ди вэнс, карин кнайсль, дональд трамп, спбгу
Общество , Газ, ЕВРОПА, США, Мюнхен, Джей Ди Вэнс, Карин Кнайсль, Дональд Трамп, СПбГУ
09:33 31.12.2025
 
Экс-глава МИД Австрии назвала выступление Вэнса ключевым событием 2025 года

РИА Новости: экс-глава МИД Австрии назвала речь Вэнса в Мюнхене ключевым событием года

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / J. D. VanceДжей Ди Вэнс
Джей Ди Вэнс - ПРАЙМ, 1920, 31.12.2025
Джей Ди Вэнс. Архивное фото
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / J. D. Vance
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. Мюнхенская речь вице-президента США Джея Ди Вэнса об угрозе Европе, исходящей от нее самой, была ключевым событием 2025 года и одной из важнейших речей последних десятилетий, поделилась мнением в интервью РИА Новости экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль.
“Одно из ключевых событий 2025 года – это выступление Вэнса в Мюнхене. Было бы интересно посмотреть на лица присутствующих, как они изменились в выражении, когда он сказал одну крайне важную фразу – угроза Европе исходит не от Китая или России, а изнутри ее самой. Для меня это одна из важнейших речей за последние 10-20 лет”, - сказала она.
Как отметила Кнайсль, Вэнс был первым, кто начал новую риторику США в отношении Европы. Через считанные дни после его выступления состоялся звонок между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным, после чего началась череда встреч по украинскому урегулированию.
“Но самое первое место по хронологии занимает именно речь Вэнса в Мюнхене на конференции по безопасности. Это был по-настоящему переломный момент”, - подчеркнула она.
В феврале Вэнс выступил на Мюнхенской конференции, обрушившись с критикой на европейские страны. Он заявил, что Европе угрожает цензура, и призвал правительства Запада учитывать мнения своих граждан, а не относиться к ним, как к "обученным животным" или винтикам глобальной экономики. По его словам, главная угроза Европе исходит не от России и Китая, а таится внутри нее самой. В качестве примеров он привел отмену итогов выборов в Румынии и риск повторения этого сценария в Германии.
Джей Ди Вэнс - ПРАЙМ, 1920, 14.02.2025
Вэнс высказался об угрозах для Европы
14 февраля, 17:01
 
ОбществоГазЕВРОПАСШАМюнхенДжей Ди ВэнсКарин КнайсльДональд ТрампСПбГУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала