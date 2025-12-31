Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе раскритиковали новое требование Зеленского к Трампу - 31.12.2025
На Западе раскритиковали новое требование Зеленского к Трампу
МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Призыв Владимира Зеленского к президенту США Дональду Трампу посетить Украину является спекуляцией, заявил британский дипломат в отставке Аластер Крук в эфире YouTube-канала Deep Dive."По моему мнению, они действуют в панике, пытаясь компенсировать последствия атаки на резиденцию Путина, когда ночью к ней были направлены 91 беспилотник сразу после переговоров в Мар-а-Лаго", — сказал он.Крук отметил, что сразу после инцидента Киев начал отрицать свою причастность, однако были представлены различные доказательства произошедшего.Он также предупредил, что последствия атаки могут оказаться значительно серьезнее, чем это кажется на первый взгляд.Киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию Путина в Новгородской области, применив 91 беспилотник. Силы ПВО уничтожили все цели. Глава МИД Сергей Лавров после этого заявил, что Москва пересмотрит свою переговорную позицию по Украине.Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, подобными провокациями Киев подрывает усилия американского лидера Дональда Трампа, но это не сможет отразиться на диалоге между Россией и США, президенты продолжат взаимодействие. Он добавил, что военные знают, как, чем и когда ответить на украинскую атаку.Глава Белого дома, в свою очередь, заявил, что "очень разозлился", когда узнал о нападении ВСУ.
На Западе раскритиковали новое требование Зеленского к Трампу

МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Призыв Владимира Зеленского к президенту США Дональду Трампу посетить Украину является спекуляцией, заявил британский дипломат в отставке Аластер Крук в эфире YouTube-канала Deep Dive.
"По моему мнению, они действуют в панике, пытаясь компенсировать последствия атаки на резиденцию Путина, когда ночью к ней были направлены 91 беспилотник сразу после переговоров в Мар-а-Лаго", — сказал он.
Крук отметил, что сразу после инцидента Киев начал отрицать свою причастность, однако были представлены различные доказательства произошедшего.
Он также предупредил, что последствия атаки могут оказаться значительно серьезнее, чем это кажется на первый взгляд.
Киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию Путина в Новгородской области, применив 91 беспилотник. Силы ПВО уничтожили все цели. Глава МИД Сергей Лавров после этого заявил, что Москва пересмотрит свою переговорную позицию по Украине.
Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, подобными провокациями Киев подрывает усилия американского лидера Дональда Трампа, но это не сможет отразиться на диалоге между Россией и США, президенты продолжат взаимодействие. Он добавил, что военные знают, как, чем и когда ответить на украинскую атаку.
Глава Белого дома, в свою очередь, заявил, что "очень разозлился", когда узнал о нападении ВСУ.
