Володин выразил надежду на рост темпов экономики в 2026 году - 31.12.2025
Володин выразил надежду на рост темпов экономики в 2026 году
Володин выразил надежду на рост темпов экономики в 2026 году - 31.12.2025, ПРАЙМ
Володин выразил надежду на рост темпов экономики в 2026 году
Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил надежду, что темпы роста экономики начнут расти в 2026 году с учетом того, что уровень инфляции снизился. | 31.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-31T11:28+0300
2025-12-31T11:28+0300
вячеслав володин
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/83908/36/839083604_0:0:2985:1680_1920x0_80_0_0_c1402e7feb9d2e55b0b52e6683ea6ed4.jpg
МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил надежду, что темпы роста экономики начнут расти в 2026 году с учетом того, что уровень инфляции снизился. "Надеемся на будущий год уже с учетом того, что у нас инфляция снизилась, темпы роста экономики начнут нарастать. Бюджет должен быть сбалансированным - это удалось", - сказал Володин в эфире телеканала "Россия 24". Он отметил, что сегодня уровень инфляции снизился и составляет 5,6% по сравнению с прошлым годом, когда он достиг 9,5%. Председатель Госдумы подчеркнул, что когда растет инфляция, обесцениваются доходы граждан, растут цены, по его словам, этого допустить нельзя. "Наша страна преодолевает огромное количество санкций. Их на сегодняшний день 30 711. Все работает, более того, повышаются социальные стандарты, реализуются проекты, экономика развивается в ситуации, когда большое количество стран делают все для того, чтобы остановить развитие России", - добавил политик.
2025
https://cdnn.1prime.ru/img/83908/36/839083604_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_164c7f104258c554794763f9ff7d216b.jpg
1920
1920
true
вячеслав володин, госдума
Вячеслав Володин, Госдума
11:28 31.12.2025
 
Володин выразил надежду на рост темпов экономики в 2026 году

Володин надеется на рост темпов роста экономики с учетом снижения уровня инфляции

© РИА Новости . Павел Бедняков
Пленарное заседание Госдумы РФ
Пленарное заседание Госдумы РФ - ПРАЙМ, 1920, 31.12.2025
Пленарное заседание Госдумы РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил надежду, что темпы роста экономики начнут расти в 2026 году с учетом того, что уровень инфляции снизился.
"Надеемся на будущий год уже с учетом того, что у нас инфляция снизилась, темпы роста экономики начнут нарастать. Бюджет должен быть сбалансированным - это удалось", - сказал Володин в эфире телеканала "Россия 24".
Он отметил, что сегодня уровень инфляции снизился и составляет 5,6% по сравнению с прошлым годом, когда он достиг 9,5%. Председатель Госдумы подчеркнул, что когда растет инфляция, обесцениваются доходы граждан, растут цены, по его словам, этого допустить нельзя.
"Наша страна преодолевает огромное количество санкций. Их на сегодняшний день 30 711. Все работает, более того, повышаются социальные стандарты, реализуются проекты, экономика развивается в ситуации, когда большое количество стран делают все для того, чтобы остановить развитие России", - добавил политик.
Вячеслав ВолодинГосдума
 
 
Заголовок открываемого материала