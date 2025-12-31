https://1prime.ru/20251231/volodin-866109046.html

Володин выразил надежду на рост темпов экономики в 2026 году

2025-12-31T11:28+0300

вячеслав володин

госдума

МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил надежду, что темпы роста экономики начнут расти в 2026 году с учетом того, что уровень инфляции снизился. "Надеемся на будущий год уже с учетом того, что у нас инфляция снизилась, темпы роста экономики начнут нарастать. Бюджет должен быть сбалансированным - это удалось", - сказал Володин в эфире телеканала "Россия 24". Он отметил, что сегодня уровень инфляции снизился и составляет 5,6% по сравнению с прошлым годом, когда он достиг 9,5%. Председатель Госдумы подчеркнул, что когда растет инфляция, обесцениваются доходы граждан, растут цены, по его словам, этого допустить нельзя. "Наша страна преодолевает огромное количество санкций. Их на сегодняшний день 30 711. Все работает, более того, повышаются социальные стандарты, реализуются проекты, экономика развивается в ситуации, когда большое количество стран делают все для того, чтобы остановить развитие России", - добавил политик.

