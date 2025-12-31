https://1prime.ru/20251231/vologda-866112413.html
Главгосэкспертиза одобрила строительство аэропорта в Вологде
2025-12-31T14:46+0300
2025-12-31T14:46+0300
2025-12-31T14:46+0300
С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 дек – РИА Новости. Получено положительное заключение Главгосэкспертизы России на строительство нового терминала аэропорта в Вологде, сообщил вологодский губернатор Георгий Филимонов. "Тридцатого декабря проектно-сметная документация на строительство терминала аэропорта получила положительное заключение Главгосэкспертизы России", - написал он в своем Telegram-канале. Филимонов сообщил, что проектно-сметная документация по второму этапу объекта, аэродрому с удлинением взлётно-посадочной полосы, проходит экспертизу. Власти рассчитывают получить заключение в марте 2026 года. "Возводить объект начнем в следующем году. Сформируем в областной столице современный транспортный, логистический и туристический хаб. По этому объекту у нас два поручения президента РФ Владимира Владимировича Путина, которые мы реализуем в связи с предстоящим юбилеем Вологды в 2027 году", - отметил глава региона. Ранее сообщалось, что новое здание терминала Вологодского аэропорта будет выполнено в стилистике Софийского собора. Вологда будет обеспечена транспортными воротами и ежедневным авиасообщением, а регион откроется для новых туристических и деловых потоков.
