https://1prime.ru/20251231/vologda-866112413.html

Главгосэкспертиза одобрила строительство аэропорта в Вологде

Главгосэкспертиза одобрила строительство аэропорта в Вологде - 31.12.2025, ПРАЙМ

Главгосэкспертиза одобрила строительство аэропорта в Вологде

Получено положительное заключение Главгосэкспертизы России на строительство нового терминала аэропорта в Вологде, сообщил вологодский губернатор Георгий... | 31.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-31T14:46+0300

2025-12-31T14:46+0300

2025-12-31T14:46+0300

бизнес

россия

вологда

рф

главгосэкспертиза

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0e/862275217_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_ac3545ba3c5f06bf0fe877b214cfbced.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 дек – РИА Новости. Получено положительное заключение Главгосэкспертизы России на строительство нового терминала аэропорта в Вологде, сообщил вологодский губернатор Георгий Филимонов. "Тридцатого декабря проектно-сметная документация на строительство терминала аэропорта получила положительное заключение Главгосэкспертизы России", - написал он в своем Telegram-канале. Филимонов сообщил, что проектно-сметная документация по второму этапу объекта, аэродрому с удлинением взлётно-посадочной полосы, проходит экспертизу. Власти рассчитывают получить заключение в марте 2026 года. "Возводить объект начнем в следующем году. Сформируем в областной столице современный транспортный, логистический и туристический хаб. По этому объекту у нас два поручения президента РФ Владимира Владимировича Путина, которые мы реализуем в связи с предстоящим юбилеем Вологды в 2027 году", - отметил глава региона. Ранее сообщалось, что новое здание терминала Вологодского аэропорта будет выполнено в стилистике Софийского собора. Вологда будет обеспечена транспортными воротами и ежедневным авиасообщением, а регион откроется для новых туристических и деловых потоков.

https://1prime.ru/20250904/putin-861770782.html

вологда

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, вологда, рф, главгосэкспертиза