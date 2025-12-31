https://1prime.ru/20251231/vozmozhnost-866097480.html

У россиян появится возможность вернуть переплаты по госпошлинам и штрафам

У россиян появится возможность вернуть переплаты по госпошлинам и штрафам - 31.12.2025, ПРАЙМ

У россиян появится возможность вернуть переплаты по госпошлинам и штрафам

У россиян появится возможность вернуть через "Госуслуги" переплаты по госпошлинам и штрафам, которые были оплачены любым способом - с 1 января 2026 года... | 31.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-31T03:46+0300

2025-12-31T03:46+0300

2025-12-31T03:46+0300

бизнес

россия

экономика

рф

дмитрий григоренко

мвд

росгвардия

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866097480.jpg?1767141979

МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. У россиян появится возможность вернуть через "Госуслуги" переплаты по госпошлинам и штрафам, которые были оплачены любым способом - с 1 января 2026 года ведомства начнут подготовку к реализации такой функции, рассказали РИА Новости в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко. "Налоговым кодексом законодательно устанавливается возможность вернуть на "Госуслугах" не только излишне уплаченные штрафы и пошлины, которые были оплачены на "Госуслугах", но и то, что оплачивалось другими способами", - сообщили там. Отмечается, что изменения позволят с 1 января 2026 года начать техническую подготовку к реализации этой возможности. Для запуска необходимо построить все внутренние рабочие процессы ведомств и их интеграцию с порталом госуслуг. В аппарате вице-премьера добавили, что такая возможность будет реализована в рамках жизненной ситуации "Возврат штрафов и госпошлин" - ее функционал расширят. Сейчас же, в рамках сервиса, на "Госуслугах" можно вернуть госпошлины или штрафы, которые были начислены МВД или Росгвардией и оплачены через госпортал.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, рф, дмитрий григоренко, мвд, росгвардия