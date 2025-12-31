https://1prime.ru/20251231/vozmozhnost-866097480.html
У россиян появится возможность вернуть переплаты по госпошлинам и штрафам
У россиян появится возможность вернуть переплаты по госпошлинам и штрафам
МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. У россиян появится возможность вернуть через "Госуслуги" переплаты по госпошлинам и штрафам, которые были оплачены любым способом - с 1 января 2026 года ведомства начнут подготовку к реализации такой функции, рассказали РИА Новости в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.
"Налоговым кодексом законодательно устанавливается возможность вернуть на "Госуслугах" не только излишне уплаченные штрафы и пошлины, которые были оплачены на "Госуслугах", но и то, что оплачивалось другими способами", - сообщили там.
Отмечается, что изменения позволят с 1 января 2026 года начать техническую подготовку к реализации этой возможности. Для запуска необходимо построить все внутренние рабочие процессы ведомств и их интеграцию с порталом госуслуг.
В аппарате вице-премьера добавили, что такая возможность будет реализована в рамках жизненной ситуации "Возврат штрафов и госпошлин" - ее функционал расширят. Сейчас же, в рамках сервиса, на "Госуслугах" можно вернуть госпошлины или штрафы, которые были начислены МВД или Росгвардией и оплачены через госпортал.
Бизнес, РОССИЯ, Экономика, РФ, Дмитрий Григоренко, МВД, Росгвардия
