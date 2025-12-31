Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
У россиян появится возможность вернуть переплаты по госпошлинам и штрафам - 31.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251231/vozmozhnost-866097480.html
У россиян появится возможность вернуть переплаты по госпошлинам и штрафам
У россиян появится возможность вернуть переплаты по госпошлинам и штрафам - 31.12.2025, ПРАЙМ
У россиян появится возможность вернуть переплаты по госпошлинам и штрафам
У россиян появится возможность вернуть через "Госуслуги" переплаты по госпошлинам и штрафам, которые были оплачены любым способом - с 1 января 2026 года... | 31.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-31T03:46+0300
2025-12-31T03:46+0300
бизнес
россия
экономика
рф
дмитрий григоренко
мвд
росгвардия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866097480.jpg?1767141979
МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. У россиян появится возможность вернуть через "Госуслуги" переплаты по госпошлинам и штрафам, которые были оплачены любым способом - с 1 января 2026 года ведомства начнут подготовку к реализации такой функции, рассказали РИА Новости в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко. "Налоговым кодексом законодательно устанавливается возможность вернуть на "Госуслугах" не только излишне уплаченные штрафы и пошлины, которые были оплачены на "Госуслугах", но и то, что оплачивалось другими способами", - сообщили там. Отмечается, что изменения позволят с 1 января 2026 года начать техническую подготовку к реализации этой возможности. Для запуска необходимо построить все внутренние рабочие процессы ведомств и их интеграцию с порталом госуслуг. В аппарате вице-премьера добавили, что такая возможность будет реализована в рамках жизненной ситуации "Возврат штрафов и госпошлин" - ее функционал расширят. Сейчас же, в рамках сервиса, на "Госуслугах" можно вернуть госпошлины или штрафы, которые были начислены МВД или Росгвардией и оплачены через госпортал.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, рф, дмитрий григоренко, мвд, росгвардия
Бизнес, РОССИЯ, Экономика, РФ, Дмитрий Григоренко, МВД, Росгвардия
03:46 31.12.2025
 
У россиян появится возможность вернуть переплаты по госпошлинам и штрафам

У россиян появится возможность вернуть переплаты по госпошлинам через "Госуслуги"

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. У россиян появится возможность вернуть через "Госуслуги" переплаты по госпошлинам и штрафам, которые были оплачены любым способом - с 1 января 2026 года ведомства начнут подготовку к реализации такой функции, рассказали РИА Новости в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.
"Налоговым кодексом законодательно устанавливается возможность вернуть на "Госуслугах" не только излишне уплаченные штрафы и пошлины, которые были оплачены на "Госуслугах", но и то, что оплачивалось другими способами", - сообщили там.
Отмечается, что изменения позволят с 1 января 2026 года начать техническую подготовку к реализации этой возможности. Для запуска необходимо построить все внутренние рабочие процессы ведомств и их интеграцию с порталом госуслуг.
В аппарате вице-премьера добавили, что такая возможность будет реализована в рамках жизненной ситуации "Возврат штрафов и госпошлин" - ее функционал расширят. Сейчас же, в рамках сервиса, на "Госуслугах" можно вернуть госпошлины или штрафы, которые были начислены МВД или Росгвардией и оплачены через госпортал.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯРФДмитрий ГригоренкоМВДРосгвардия
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала