Россиянам рассказали о перерасчете ряда выплат в 2026 году

МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. Выплаты для определенных категорий граждан в 2026 году будут пересчитаны. Наиболее существенные изменения касаются многодетных матерей, рассказал агентству “Прайм” профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.С нового года снимается ограничение на учет в стаже периодов ухода только за четырьмя детьми. Теперь уход за пятым и последующими детьми также будет формировать пенсионные права."Норма имеет обратную силу, поэтому перерасчет смогут получить как женщины, уже получающие пенсии, так и те, кого это только ожидает в будущем", - поясняет юрист. Для этого необходимо подать заявление в Социальный фонд России или через портал "Госуслуги".Еще один регулярный перерасчет ждет работающих пенсионеров. Он проводится автоматически 1 августа и учитывает пенсионные баллы, накопленные за прошедший год. Однако прибавка здесь ограничена: максимальный рост не может превышать стоимости трех пенсионных баллов, причем учитывается их стоимость на дату выхода на пенсию.Что касается прочих видов выплат, то с 1 апреля 2026 года будут проиндексированы социальные пенсии. Ожидаемый рост составит 6,8%. Эти выплаты тем, у кого мало стажа или его нет вовсе, в частности, инвалидам, детям-сиротам и представителям малочисленных народов Севера."Если после индексации доход пенсионера не достигает регионального прожиточного минимума (который не может быть меньше федерального минимума, составляющего в 2026 году 16 288 рублей), к пенсии будет установлена социальная доплата", - уточнил Вадим Виноградов.Для военных пенсионеров повышение традиционно запланировано на осень. Их выплаты, рассчитываемые от сумм денежного довольствия действующих военнослужащих, будут увеличены с 1 октября. Точный процент индексации денежного довольствия, который автоматически повлечет перерасчет пенсий, будет установлен отдельным постановлением правительства позднее.

