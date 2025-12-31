https://1prime.ru/20251231/yamayka-866107130.html
Россия стала вторым по значимости торговым партнером Ямайки по экспорту
2025-12-31T10:19+0300
2025-12-31T10:19+0300
2025-12-31T10:19+0300
МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. Россия по итогам только первых семи месяцев 2025 года, как и за весь 2024 год, оказалась вторым по значимости торговым партнером Ямайки по экспорту вопреки влиянию санкций Запада, рассказал в интервью РИА Новости посол России в карибском государстве Сергей Петрович. Ссылаясь на ямайскую таможенную статистику, дипломат отметил, что в 2024 году Ямайка поставила в Россию продукции на 228 миллионов долларов. "Этот же показатель по итогам семи месяцев текущего года достиг 121 миллиона долларов США, что делает нас вторым крупнейшим торговым партнером Кингстона по экспорту уже второй год подряд", - подчеркнул посол России. Россия и в прошлом входила в тройку ключевых направлений экспорта для Ямайки, уточнил он. "И все это – несмотря на искусственные политико-экономические ограничения, связанные в первую очередь с действием незаконных антироссийских санкций Запада", - отметил собеседник собеседник. По его словам, около 99,7% ямайских поставок в Россию приходится на продукцию бокситно-глиноземной промышленности страны.
