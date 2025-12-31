Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия стала вторым по значимости торговым партнером Ямайки по экспорту - 31.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251231/yamayka-866107130.html
Россия стала вторым по значимости торговым партнером Ямайки по экспорту
Россия стала вторым по значимости торговым партнером Ямайки по экспорту - 31.12.2025, ПРАЙМ
Россия стала вторым по значимости торговым партнером Ямайки по экспорту
Россия по итогам только первых семи месяцев 2025 года, как и за весь 2024 год, оказалась вторым по значимости торговым партнером Ямайки по экспорту вопреки... | 31.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-31T10:19+0300
2025-12-31T10:19+0300
россия
бизнес
запад
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/87/842558719_0:0:3259:1833_1920x0_80_0_0_e84c4bd775624a6adddb9f50303293f7.jpg
МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. Россия по итогам только первых семи месяцев 2025 года, как и за весь 2024 год, оказалась вторым по значимости торговым партнером Ямайки по экспорту вопреки влиянию санкций Запада, рассказал в интервью РИА Новости посол России в карибском государстве Сергей Петрович. Ссылаясь на ямайскую таможенную статистику, дипломат отметил, что в 2024 году Ямайка поставила в Россию продукции на 228 миллионов долларов. "Этот же показатель по итогам семи месяцев текущего года достиг 121 миллиона долларов США, что делает нас вторым крупнейшим торговым партнером Кингстона по экспорту уже второй год подряд", - подчеркнул посол России. Россия и в прошлом входила в тройку ключевых направлений экспорта для Ямайки, уточнил он. "И все это – несмотря на искусственные политико-экономические ограничения, связанные в первую очередь с действием незаконных антироссийских санкций Запада", - отметил собеседник собеседник. По его словам, около 99,7% ямайских поставок в Россию приходится на продукцию бокситно-глиноземной промышленности страны.
https://1prime.ru/20251216/indiya--865610614.html
запад
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/87/842558719_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_04322b61ef7a88c82081ebd815150d34.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, бизнес, запад, сша
РОССИЯ, Бизнес, ЗАПАД, США
10:19 31.12.2025
 
Россия стала вторым по значимости торговым партнером Ямайки по экспорту

Посол Петрович: Россия стала вторым по значимости торговым партнером Ямайки по экспорту

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкГосударственный флаг России
Государственный флаг России - ПРАЙМ, 1920, 31.12.2025
Государственный флаг России. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. Россия по итогам только первых семи месяцев 2025 года, как и за весь 2024 год, оказалась вторым по значимости торговым партнером Ямайки по экспорту вопреки влиянию санкций Запада, рассказал в интервью РИА Новости посол России в карибском государстве Сергей Петрович.
Ссылаясь на ямайскую таможенную статистику, дипломат отметил, что в 2024 году Ямайка поставила в Россию продукции на 228 миллионов долларов.
"Этот же показатель по итогам семи месяцев текущего года достиг 121 миллиона долларов США, что делает нас вторым крупнейшим торговым партнером Кингстона по экспорту уже второй год подряд", - подчеркнул посол России.
Россия и в прошлом входила в тройку ключевых направлений экспорта для Ямайки, уточнил он.
"И все это – несмотря на искусственные политико-экономические ограничения, связанные в первую очередь с действием незаконных антироссийских санкций Запада", - отметил собеседник собеседник.
По его словам, около 99,7% ямайских поставок в Россию приходится на продукцию бокситно-глиноземной промышленности страны.
Флаг Индии - ПРАЙМ, 1920, 16.12.2025
Индия намерена удвоить объем экспорта в Россию
16 декабря, 16:43
 
РОССИЯБизнесЗАПАДСША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала