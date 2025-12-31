Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Иваново и Ярославле сняли временные ограничения - 31.12.2025, ПРАЙМ
В Иваново и Ярославле сняли временные ограничения
2025-12-31T12:18+0300
2025-12-31T12:18+0300
бизнес
россия
иваново
ярославль
росавиация
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/17/861147054_0:0:2765:1555_1920x0_80_0_0_64db039e8d28765cfe12bd4a4c523d61.jpg
МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Иваново и Ярославля, сообщили в Росавиации. Сообщение об ограничениях в работе аэропорта города Иваново появилось в 00.15 мск, Ярославля - в 6.02 мск. "Аэропорты Иваново (Южный), Ярославль (Туношна) - сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
иваново
ярославль
бизнес, россия, иваново, ярославль, росавиация
Бизнес, РОССИЯ, Иваново, ЯРОСЛАВЛЬ, Росавиация
12:18 31.12.2025
 
В Иваново и Ярославле сняли временные ограничения

В аэропортах Иваново и Ярославля сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкСамолет Airbus A330 авиакомпании "Аэрофлот" совершает взлет в международном аэропорту Шереметьево.
Самолет Airbus A330 авиакомпании Аэрофлот совершает взлет в международном аэропорту Шереметьево. - ПРАЙМ, 1920, 31.12.2025
Самолет Airbus A330 авиакомпании "Аэрофлот" совершает взлет в международном аэропорту Шереметьево.. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Иваново и Ярославля, сообщили в Росавиации.
Сообщение об ограничениях в работе аэропорта города Иваново появилось в 00.15 мск, Ярославля - в 6.02 мск.
"Аэропорты Иваново (Южный), Ярославль (Туношна) - сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Правила цитирования и использования материалов
