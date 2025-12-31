https://1prime.ru/20251231/yaroslavl-866111112.html
В Иваново и Ярославле сняли временные ограничения
В Иваново и Ярославле сняли временные ограничения - 31.12.2025, ПРАЙМ
В Иваново и Ярославле сняли временные ограничения
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Иваново и Ярославля, сообщили в Росавиации. | 31.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-31T12:18+0300
2025-12-31T12:18+0300
2025-12-31T12:18+0300
бизнес
россия
иваново
ярославль
росавиация
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/17/861147054_0:0:2765:1555_1920x0_80_0_0_64db039e8d28765cfe12bd4a4c523d61.jpg
МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Иваново и Ярославля, сообщили в Росавиации. Сообщение об ограничениях в работе аэропорта города Иваново появилось в 00.15 мск, Ярославля - в 6.02 мск. "Аэропорты Иваново (Южный), Ярославль (Туношна) - сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
https://1prime.ru/20251231/krasnodar-866108713.html
иваново
ярославль
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/17/861147054_0:0:2373:1780_1920x0_80_0_0_de547f5fd49d0d24f5f43d66d5ef54c1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, иваново, ярославль, росавиация
Бизнес, РОССИЯ, Иваново, ЯРОСЛАВЛЬ, Росавиация
В Иваново и Ярославле сняли временные ограничения
В аэропортах Иваново и Ярославля сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов