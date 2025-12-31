https://1prime.ru/20251231/yaroslavl-866111112.html

В Иваново и Ярославле сняли временные ограничения

31.12.2025

МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Иваново и Ярославля, сообщили в Росавиации. Сообщение об ограничениях в работе аэропорта города Иваново появилось в 00.15 мск, Ярославля - в 6.02 мск. "Аэропорты Иваново (Южный), Ярославль (Туношна) - сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

