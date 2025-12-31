https://1prime.ru/20251231/zakharova-866115718.html

Захарова заявила об ужасе на Западе из-за краха плана победы над Россией

Захарова заявила об ужасе на Западе из-за краха плана победы над Россией - 31.12.2025, ПРАЙМ

Захарова заявила об ужасе на Западе из-за краха плана победы над Россией

Страны Запада сами загнали себя в угол, разорвав все контакты с Россией, а затем пришли в ужас от краха планов "поставить РФ на место" и необходимости... | 31.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-31T17:51+0300

2025-12-31T17:51+0300

2025-12-31T17:51+0300

россия

мировая экономика

запад

европа

мария захарова

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1d/861445661_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_9f132b080f29b055a193de12a27ba8ca.jpg

МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Страны Запада сами загнали себя в угол, разорвав все контакты с Россией, а затем пришли в ужас от краха планов "поставить РФ на место" и необходимости объясняться перед своими гражданами, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."В критической ситуации, еще раз повторяю, человек сам себя проявляет так, как никто и никогда его не выведет на чистую воду. Отсюда вот этот вот ужас: ужас необходимости объясниться со своим населением, ужас от неизвестности, ужас от понимания краха публично озвученной концепции того, что вот они сейчас Россию поставят на место", - сказала официальный представитель МИД в эфире радио Sputnik.Как отметила Захарова, российская сторона предлагала Западу сотрудничество и дружеские отношения, однако там разорвали контакты и изолировались в углу собственной глупости, лжи, жадности, фобий и безумия."Когда они оказались в этом углу, загнанные самостоятельно, вот тогда и пошла эта чудовищная, глупейшая и подлейшая риторика", - подчеркнула дипломат.В октябре Захарова заявляла, что власти западных стран используют мистификации и обман, чтобы заставить жителей Европы поверить в "опасность России".

https://1prime.ru/20251229/zakharova-866055516.html

https://1prime.ru/20251225/zakharova-865911983.html

запад

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, запад, европа, мария захарова