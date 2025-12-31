Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Захарова заявила об ужасе на Западе из-за краха плана победы над Россией - 31.12.2025
Захарова заявила об ужасе на Западе из-за краха плана победы над Россией
МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Страны Запада сами загнали себя в угол, разорвав все контакты с Россией, а затем пришли в ужас от краха планов "поставить РФ на место" и необходимости объясняться перед своими гражданами, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."В критической ситуации, еще раз повторяю, человек сам себя проявляет так, как никто и никогда его не выведет на чистую воду. Отсюда вот этот вот ужас: ужас необходимости объясниться со своим населением, ужас от неизвестности, ужас от понимания краха публично озвученной концепции того, что вот они сейчас Россию поставят на место", - сказала официальный представитель МИД в эфире радио Sputnik.Как отметила Захарова, российская сторона предлагала Западу сотрудничество и дружеские отношения, однако там разорвали контакты и изолировались в углу собственной глупости, лжи, жадности, фобий и безумия."Когда они оказались в этом углу, загнанные самостоятельно, вот тогда и пошла эта чудовищная, глупейшая и подлейшая риторика", - подчеркнула дипломат.В октябре Захарова заявляла, что власти западных стран используют мистификации и обман, чтобы заставить жителей Европы поверить в "опасность России".
17:51 31.12.2025
 
Захарова заявила об ужасе на Западе из-за краха плана победы над Россией

Захарова: Запад охватил ужас из-за краха плана победы над Россией

Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Страны Запада сами загнали себя в угол, разорвав все контакты с Россией, а затем пришли в ужас от краха планов "поставить РФ на место" и необходимости объясняться перед своими гражданами, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"В критической ситуации, еще раз повторяю, человек сам себя проявляет так, как никто и никогда его не выведет на чистую воду. Отсюда вот этот вот ужас: ужас необходимости объясниться со своим населением, ужас от неизвестности, ужас от понимания краха публично озвученной концепции того, что вот они сейчас Россию поставят на место", - сказала официальный представитель МИД в эфире радио Sputnik.
Захарова назвала атаку Киева на резиденцию Путина пощечиной Трампу
29 декабря, 21:56
Как отметила Захарова, российская сторона предлагала Западу сотрудничество и дружеские отношения, однако там разорвали контакты и изолировались в углу собственной глупости, лжи, жадности, фобий и безумия.
"Когда они оказались в этом углу, загнанные самостоятельно, вот тогда и пошла эта чудовищная, глупейшая и подлейшая риторика", - подчеркнула дипломат.
В октябре Захарова заявляла, что власти западных стран используют мистификации и обман, чтобы заставить жителей Европы поверить в "опасность России".
Захарова назвала публикацию Bloomberg об Украине фейком
25 декабря, 13:36
 
Заголовок открываемого материала