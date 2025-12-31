https://1prime.ru/20251231/zakharova-866115718.html
Захарова заявила об ужасе на Западе из-за краха плана победы над Россией
россия
мировая экономика
запад
европа
мария захарова
МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Страны Запада сами загнали себя в угол, разорвав все контакты с Россией, а затем пришли в ужас от краха планов "поставить РФ на место" и необходимости объясняться перед своими гражданами, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."В критической ситуации, еще раз повторяю, человек сам себя проявляет так, как никто и никогда его не выведет на чистую воду. Отсюда вот этот вот ужас: ужас необходимости объясниться со своим населением, ужас от неизвестности, ужас от понимания краха публично озвученной концепции того, что вот они сейчас Россию поставят на место", - сказала официальный представитель МИД в эфире радио Sputnik.Как отметила Захарова, российская сторона предлагала Западу сотрудничество и дружеские отношения, однако там разорвали контакты и изолировались в углу собственной глупости, лжи, жадности, фобий и безумия."Когда они оказались в этом углу, загнанные самостоятельно, вот тогда и пошла эта чудовищная, глупейшая и подлейшая риторика", - подчеркнула дипломат.В октябре Захарова заявляла, что власти западных стран используют мистификации и обман, чтобы заставить жителей Европы поверить в "опасность России".
