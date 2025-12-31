Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Крупнейший в России кремниевый завод приостановит производство - 31.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251231/zavod-866116955.html
Крупнейший в России кремниевый завод приостановит производство
Крупнейший в России кремниевый завод приостановит производство - 31.12.2025, ПРАЙМ
Крупнейший в России кремниевый завод приостановит производство
Крупнейший в России кремниевый завод, входящий в группу "Русала", начнет приостановку производства с 1 января и в течение месяца полностью прекратит выпуск. | 31.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-31T20:41+0300
2025-12-31T20:41+0300
промышленность
рф
иркутская область
русал
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/15/861031490_0:139:3149:1910_1920x0_80_0_0_f2c41c976faaf127ae24fa0e460631a8.jpg
МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. Крупнейший в России кремниевый завод, входящий в группу "Русала", начнет приостановку производства с 1 января и в течение месяца полностью прекратит выпуск. Завод АО "Кремний" вынужденно приостанавливает производство с 1 января 2026 года на фоне мирового перепроизводства кремния и роста его импорта по демпинговым ценам в Россию. "Кремний Урал" продолжит работать в неполную мощность. Согласно материалам компании, производственная мощность крупнейшего в РФ завода "Кремний" достигает 34 тысячи тонн в год, а "Кремний Урал" - 27 тысяч тонн в год. Предприятия "Русала" являются единственными производителями рафинированного кремния в РФ, где годовая емкость рынка составляет около 45 тысяч тонн. АО "Кремний" уведомил о вынужденной приостановке производства правительство Иркутской области и администрацию Шелехова, рассчитывает совместными усилиями найти оптимальные решения для минимизации социальных последствий.
https://1prime.ru/20251117/kremniy-864625432.html
рф
иркутская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/15/861031490_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_9b5970485fdaa50cfb3d4d8118132d04.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
промышленность, рф, иркутская область, русал
Промышленность, РФ, Иркутская область, Русал
20:41 31.12.2025
 
Крупнейший в России кремниевый завод приостановит производство

Крупнейший в России кремниевый завод с 1 января начнет приостановку выпуска

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРабочий заливает расплавленный металл в миксер
Рабочий заливает расплавленный металл в миксер - ПРАЙМ, 1920, 31.12.2025
Рабочий заливает расплавленный металл в миксер. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. Крупнейший в России кремниевый завод, входящий в группу "Русала", начнет приостановку производства с 1 января и в течение месяца полностью прекратит выпуск.
Завод АО "Кремний" вынужденно приостанавливает производство с 1 января 2026 года на фоне мирового перепроизводства кремния и роста его импорта по демпинговым ценам в Россию. "Кремний Урал" продолжит работать в неполную мощность.
Согласно материалам компании, производственная мощность крупнейшего в РФ завода "Кремний" достигает 34 тысячи тонн в год, а "Кремний Урал" - 27 тысяч тонн в год. Предприятия "Русала" являются единственными производителями рафинированного кремния в РФ, где годовая емкость рынка составляет около 45 тысяч тонн.
АО "Кремний" уведомил о вынужденной приостановке производства правительство Иркутской области и администрацию Шелехова, рассчитывает совместными усилиями найти оптимальные решения для минимизации социальных последствий.
Русал. - ПРАЙМ, 1920, 17.11.2025
Минпромторг не ожидает перебоев с кремнием на внутреннем рынке
17 ноября, 20:46
 
ПромышленностьРФИркутская областьРусал
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала