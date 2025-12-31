https://1prime.ru/20251231/zavod-866116955.html
Крупнейший в России кремниевый завод приостановит производство
МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. Крупнейший в России кремниевый завод, входящий в группу "Русала", начнет приостановку производства с 1 января и в течение месяца полностью прекратит выпуск. Завод АО "Кремний" вынужденно приостанавливает производство с 1 января 2026 года на фоне мирового перепроизводства кремния и роста его импорта по демпинговым ценам в Россию. "Кремний Урал" продолжит работать в неполную мощность. Согласно материалам компании, производственная мощность крупнейшего в РФ завода "Кремний" достигает 34 тысячи тонн в год, а "Кремний Урал" - 27 тысяч тонн в год. Предприятия "Русала" являются единственными производителями рафинированного кремния в РФ, где годовая емкость рынка составляет около 45 тысяч тонн. АО "Кремний" уведомил о вынужденной приостановке производства правительство Иркутской области и администрацию Шелехова, рассчитывает совместными усилиями найти оптимальные решения для минимизации социальных последствий.
