https://1prime.ru/20251231/zavod-866116955.html

Крупнейший в России кремниевый завод приостановит производство

Крупнейший в России кремниевый завод приостановит производство - 31.12.2025, ПРАЙМ

Крупнейший в России кремниевый завод приостановит производство

Крупнейший в России кремниевый завод, входящий в группу "Русала", начнет приостановку производства с 1 января и в течение месяца полностью прекратит выпуск. | 31.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-31T20:41+0300

2025-12-31T20:41+0300

2025-12-31T20:41+0300

промышленность

рф

иркутская область

русал

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/15/861031490_0:139:3149:1910_1920x0_80_0_0_f2c41c976faaf127ae24fa0e460631a8.jpg

МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. Крупнейший в России кремниевый завод, входящий в группу "Русала", начнет приостановку производства с 1 января и в течение месяца полностью прекратит выпуск. Завод АО "Кремний" вынужденно приостанавливает производство с 1 января 2026 года на фоне мирового перепроизводства кремния и роста его импорта по демпинговым ценам в Россию. "Кремний Урал" продолжит работать в неполную мощность. Согласно материалам компании, производственная мощность крупнейшего в РФ завода "Кремний" достигает 34 тысячи тонн в год, а "Кремний Урал" - 27 тысяч тонн в год. Предприятия "Русала" являются единственными производителями рафинированного кремния в РФ, где годовая емкость рынка составляет около 45 тысяч тонн. АО "Кремний" уведомил о вынужденной приостановке производства правительство Иркутской области и администрацию Шелехова, рассчитывает совместными усилиями найти оптимальные решения для минимизации социальных последствий.

https://1prime.ru/20251117/kremniy-864625432.html

рф

иркутская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

промышленность, рф, иркутская область, русал