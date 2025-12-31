https://1prime.ru/20251231/zelenskij-866098806.html
Глава РФПИ заявил, что Зеленский безуспешно пытается затянуть конфликт
Глава РФПИ заявил, что Зеленский безуспешно пытается затянуть конфликт
Глава РФПИ заявил, что Зеленский безуспешно пытается затянуть конфликт
Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что Владимир... | 31.12.2025
МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что Владимир Зеленский безуспешно прибегает к уловкам, чтобы затянуть украинский конфликт.
"Зеленский проигрывает, прибегая к уловкам, чтобы затянуть конфликт и (отсрочить - ред.) неизбежное - это обходится Украине безумно дорого", - написал Дмитриев в соцсети X.
Глава МИД РФ Сергей Лавров в понедельник заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все БПЛА уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам Лаврова, Россия на фоне террористической атаки киевского режима на резиденцию главы государства не намерена выходить из переговорного процесса с США. Однако, по его словам, переговорная позиция РФ будет пересмотрена.
Глава РФПИ заявил, что Зеленский безуспешно пытается затянуть конфликт
Глава РФПИ Дмитриев: Зеленский прибегает к уловкам, чтобы затянуть конфликт
