Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава РФПИ заявил, что Зеленский безуспешно пытается затянуть конфликт - 31.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251231/zelenskij-866098806.html
Глава РФПИ заявил, что Зеленский безуспешно пытается затянуть конфликт
Глава РФПИ заявил, что Зеленский безуспешно пытается затянуть конфликт - 31.12.2025, ПРАЙМ
Глава РФПИ заявил, что Зеленский безуспешно пытается затянуть конфликт
Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что Владимир... | 31.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-31T05:41+0300
2025-12-31T05:41+0300
экономика
россия
мировая экономика
рф
украина
новгородская область
кирилл дмитриев
владимир зеленский
сергей лавров
рфпи
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866098806.jpg?1767148862
МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что Владимир Зеленский безуспешно прибегает к уловкам, чтобы затянуть украинский конфликт. "Зеленский проигрывает, прибегая к уловкам, чтобы затянуть конфликт и (отсрочить - ред.) неизбежное - это обходится Украине безумно дорого", - написал Дмитриев в соцсети X. Глава МИД РФ Сергей Лавров в понедельник заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все БПЛА уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам Лаврова, Россия на фоне террористической атаки киевского режима на резиденцию главы государства не намерена выходить из переговорного процесса с США. Однако, по его словам, переговорная позиция РФ будет пересмотрена.
рф
украина
новгородская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, рф, украина, новгородская область, кирилл дмитриев, владимир зеленский, сергей лавров, рфпи, мид рф, мид
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, РФ, УКРАИНА, Новгородская область, Кирилл Дмитриев, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, РФПИ, МИД РФ, МИД
05:41 31.12.2025
 
Глава РФПИ заявил, что Зеленский безуспешно пытается затянуть конфликт

Глава РФПИ Дмитриев: Зеленский прибегает к уловкам, чтобы затянуть конфликт

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что Владимир Зеленский безуспешно прибегает к уловкам, чтобы затянуть украинский конфликт.
"Зеленский проигрывает, прибегая к уловкам, чтобы затянуть конфликт и (отсрочить - ред.) неизбежное - это обходится Украине безумно дорого", - написал Дмитриев в соцсети X.
Глава МИД РФ Сергей Лавров в понедельник заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все БПЛА уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам Лаврова, Россия на фоне террористической атаки киевского режима на резиденцию главы государства не намерена выходить из переговорного процесса с США. Однако, по его словам, переговорная позиция РФ будет пересмотрена.
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаРФУКРАИНАНовгородская областьКирилл ДмитриевВладимир ЗеленскийСергей ЛавровРФПИМИД РФМИД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала