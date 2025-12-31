https://1prime.ru/20251231/zelenskij-866098806.html

Глава РФПИ заявил, что Зеленский безуспешно пытается затянуть конфликт

Глава РФПИ заявил, что Зеленский безуспешно пытается затянуть конфликт - 31.12.2025, ПРАЙМ

Глава РФПИ заявил, что Зеленский безуспешно пытается затянуть конфликт

Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что Владимир... | 31.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-31T05:41+0300

2025-12-31T05:41+0300

2025-12-31T05:41+0300

экономика

россия

мировая экономика

рф

украина

новгородская область

кирилл дмитриев

владимир зеленский

сергей лавров

рфпи

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866098806.jpg?1767148862

МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что Владимир Зеленский безуспешно прибегает к уловкам, чтобы затянуть украинский конфликт. "Зеленский проигрывает, прибегая к уловкам, чтобы затянуть конфликт и (отсрочить - ред.) неизбежное - это обходится Украине безумно дорого", - написал Дмитриев в соцсети X. Глава МИД РФ Сергей Лавров в понедельник заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все БПЛА уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам Лаврова, Россия на фоне террористической атаки киевского режима на резиденцию главы государства не намерена выходить из переговорного процесса с США. Однако, по его словам, переговорная позиция РФ будет пересмотрена.

рф

украина

новгородская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, рф, украина, новгородская область, кирилл дмитриев, владимир зеленский, сергей лавров, рфпи, мид рф, мид