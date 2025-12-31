Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Журналист раскрыл, с чем столкнулся Зеленский из-за событий на Украине - 31.12.2025, ПРАЙМ
Журналист раскрыл, с чем столкнулся Зеленский из-за событий на Украине
Журналист раскрыл, с чем столкнулся Зеленский из-за событий на Украине - 31.12.2025, ПРАЙМ
Журналист раскрыл, с чем столкнулся Зеленский из-за событий на Украине
Проблемы, скапливающиеся вокруг Владимира Зеленского, все больше загоняют его в безвыходное положение, заявил ирландский журналист Чей Боуз. | 31.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Проблемы, скапливающиеся вокруг Владимира Зеленского, все больше загоняют его в безвыходное положение, заявил ирландский журналист Чей Боуз."Масштабная коррупция внутри страны, ужасающая популярность в опросах общественного мнения и армия призывников, терпящая поражение от наступающей России. Стены сжимаются вокруг маленького диктатора", — отметил он.Журналист добавил, что из-за происходящего у Зеленского "заканчиваются варианты продолжения войны в интересах своих европейских хозяев".Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Украину уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя отмечал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.
17:21 31.12.2025 (обновлено: 17:52 31.12.2025)
 
Журналист раскрыл, с чем столкнулся Зеленский из-за событий на Украине

Боуз: проблемы в стране и на фронте загнали Зеленского в угол

© AP Photo / Manuel Balce CenetaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 31.12.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Проблемы, скапливающиеся вокруг Владимира Зеленского, все больше загоняют его в безвыходное положение, заявил ирландский журналист Чей Боуз.
"Масштабная коррупция внутри страны, ужасающая популярность в опросах общественного мнения и армия призывников, терпящая поражение от наступающей России. Стены сжимаются вокруг маленького диктатора", — отметил он.
Журналист добавил, что из-за происходящего у Зеленского "заканчиваются варианты продолжения войны в интересах своих европейских хозяев".
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Украину уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя отмечал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 30.12.2025
На Западе набросились на Зеленского из-за атаки ВСУ на резиденцию Путина
Вчера, 16:49
 
