Журналист раскрыл, с чем столкнулся Зеленский из-за событий на Украине
Журналист раскрыл, с чем столкнулся Зеленский из-за событий на Украине
2025-12-31T17:21+0300
2025-12-31T17:21+0300
2025-12-31T17:52+0300
МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Проблемы, скапливающиеся вокруг Владимира Зеленского, все больше загоняют его в безвыходное положение, заявил ирландский журналист Чей Боуз."Масштабная коррупция внутри страны, ужасающая популярность в опросах общественного мнения и армия призывников, терпящая поражение от наступающей России. Стены сжимаются вокруг маленького диктатора", — отметил он.Журналист добавил, что из-за происходящего у Зеленского "заканчиваются варианты продолжения войны в интересах своих европейских хозяев".Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Украину уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя отмечал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.
