На Западе сделали заявление о побеге Зеленского с Украины - 31.12.2025, ПРАЙМ
На Западе сделали заявление о побеге Зеленского с Украины
На Западе сделали заявление о побеге Зеленского с Украины
2025-12-31T17:50+0300
2025-12-31T17:52+0300
общество
мировая экономика
украина
запад
новгородская область
владимир зеленский
владимир путин
сергей лавров
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e544319dd032c0065a5f159c6df0bb8.jpg
МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Владимир Зеленский осознает, что обречен после завершения конфликта на Украине и пытается сорвать возможность заключения мира, постепенно готовясь к побегу, написал профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в статье на платформе Substack."Зеленский обречен после окончания войны, потому что мир выявит все его крайне пагубные решения и повсеместную коррупцию, имевшую место при его правлении. Таким образом, война ему нужна гораздо больше, чем президенту Путину. Сейчас ходят слухи, что Зеленский уже готовится покинуть Украину. &lt;...&gt; это возможность, которую необходимо учитывать", — заявил он.Профессор, комментируя атаку ВСУ на резиденцию президента Владимира Путина, отметил, что глава киевского режима "настолько коррумпирован, что готов даже рискнуть ядерной войной ради собственного спасения". Эта провокация стала прямой попыткой сорвать переговорный процесс и шагом к эскалации конфликта со стороны киевского режима, подчеркнул Малинен.Киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию Путина в Новгородской области, применив 91 беспилотник. Силы ПВО уничтожили все цели. Глава МИД Сергей Лавров после этого заявил, что Москва пересмотрит свою переговорную позицию по Украине.Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, подобными провокациями Киев подрывает усилия американского лидера Дональда Трампа, но это не сможет отразиться на диалоге между Россией и США, президенты продолжат взаимодействие. Он добавил, что военные знают, как, чем и когда ответить на украинскую атаку.
украина
запад
новгородская область
17:50 31.12.2025 (обновлено: 17:52 31.12.2025)
 
На Западе сделали заявление о побеге Зеленского с Украины

Малинен указал на возможность бегства Зеленского с Украины

Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Владимир Зеленский осознает, что обречен после завершения конфликта на Украине и пытается сорвать возможность заключения мира, постепенно готовясь к побегу, написал профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в статье на платформе Substack.
"Зеленский обречен после окончания войны, потому что мир выявит все его крайне пагубные решения и повсеместную коррупцию, имевшую место при его правлении. Таким образом, война ему нужна гораздо больше, чем президенту Путину. Сейчас ходят слухи, что Зеленский уже готовится покинуть Украину. <...> это возможность, которую необходимо учитывать", — заявил он.
Профессор, комментируя атаку ВСУ на резиденцию президента Владимира Путина, отметил, что глава киевского режима "настолько коррумпирован, что готов даже рискнуть ядерной войной ради собственного спасения". Эта провокация стала прямой попыткой сорвать переговорный процесс и шагом к эскалации конфликта со стороны киевского режима, подчеркнул Малинен.
Киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию Путина в Новгородской области, применив 91 беспилотник. Силы ПВО уничтожили все цели. Глава МИД Сергей Лавров после этого заявил, что Москва пересмотрит свою переговорную позицию по Украине.
Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, подобными провокациями Киев подрывает усилия американского лидера Дональда Трампа, но это не сможет отразиться на диалоге между Россией и США, президенты продолжат взаимодействие. Он добавил, что военные знают, как, чем и когда ответить на украинскую атаку.
