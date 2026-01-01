https://1prime.ru/20260101/aes-866147026.html

Две чешские АЭС в 2025 году произвели рекордные 32066 ТВт/ч электроэнергии

Две чешские АЭС в 2025 году произвели рекордные 32066 ТВт/ч электроэнергии - 01.01.2026, ПРАЙМ

Две чешские АЭС в 2025 году произвели рекордные 32066 ТВт/ч электроэнергии

Две чешские АЭС - "Дукованы", расположенная на юго-востоке страны, и "Темелин", расположенная на юго-западе республики – произвели в 2025 году в общей сложности | 01.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-01T22:25+0300

2026-01-01T22:25+0300

2026-01-01T22:25+0300

газ

чехия

мировая экономика

https://cdnn.1prime.ru/img/76338/46/763384650_0:212:4057:2494_1920x0_80_0_0_31a14f6b20ccea27e8e7b8a28e0c5a68.jpg

ПРАГА, 1 янв – ПРАЙМ. Две чешские АЭС - "Дукованы", расположенная на юго-востоке страны, и "Темелин", расположенная на юго-западе республики – произвели в 2025 году в общей сложности 32 066 тераватт-часов (ТВт/ч) электроэнергии, что является рекордным годовым показателем, сообщил в четверг портал Novinky со ссылкой на пресс-службу энергохолдига ČEZ, являющегося оператором обеих чешских АЭС. "Атомные электростанции "Темелин" и "Дукованы" произвели в минувшем году рекордные 32 066 тераватт-часов электроэнергии. Это самый высокий показатель за один календарный год. Таким образом, из атомных источников покрывается примерно половина потребностей в электроэнергии населения и предприятий Чехии", - говорится в сообщении. Обе чешские атомные станции были построены при содействии советских специалистов. АЭС "Дукованы" была запущена в 1985-1987 годах, она имеет четыре энергоблока общей мощностью в 2040 мегаватт. АЭС "Темелин" была запущена в 2002 году, она состоит из двух энергоблоков с реакторами ВВЭР-1000 общей мощностью в 2160 мегаватт. Новое правительство Чехии, утвержденное президентом Петром Павелом 12 декабря 2025 года, планирует активно развивать атомную энергетику, в частности, начать строить новые энергоблоки на двух имеющихся атомных станциях, а также несколько малых модульных реакторов (ММР), это подтвердил в середине декабря 2025 года журналистам первый вице-премьер и глава минпромторга Карел Гавличек.

https://1prime.ru/20251229/rosatom-866034494.html

чехия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, чехия, мировая экономика