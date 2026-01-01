Две чешские АЭС в 2025 году произвели рекордные 32066 ТВт/ч электроэнергии
две чешские АЭС произвели за год рекордные 32 066 ТВт/ч электроэнергии
ПРАГА, 1 янв – ПРАЙМ. Две чешские АЭС - "Дукованы", расположенная на юго-востоке страны, и "Темелин", расположенная на юго-западе республики – произвели в 2025 году в общей сложности 32 066 тераватт-часов (ТВт/ч) электроэнергии, что является рекордным годовым показателем, сообщил в четверг портал Novinky со ссылкой на пресс-службу энергохолдига ČEZ, являющегося оператором обеих чешских АЭС.
"Атомные электростанции "Темелин" и "Дукованы" произвели в минувшем году рекордные 32 066 тераватт-часов электроэнергии. Это самый высокий показатель за один календарный год. Таким образом, из атомных источников покрывается примерно половина потребностей в электроэнергии населения и предприятий Чехии", - говорится в сообщении.
Обе чешские атомные станции были построены при содействии советских специалистов. АЭС "Дукованы" была запущена в 1985-1987 годах, она имеет четыре энергоблока общей мощностью в 2040 мегаватт. АЭС "Темелин" была запущена в 2002 году, она состоит из двух энергоблоков с реакторами ВВЭР-1000 общей мощностью в 2160 мегаватт.
Новое правительство Чехии, утвержденное президентом Петром Павелом 12 декабря 2025 года, планирует активно развивать атомную энергетику, в частности, начать строить новые энергоблоки на двух имеющихся атомных станциях, а также несколько малых модульных реакторов (ММР), это подтвердил в середине декабря 2025 года журналистам первый вице-премьер и глава минпромторга Карел Гавличек.