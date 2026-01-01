https://1prime.ru/20260101/ataka-866129697.html

В США сделали громкое заявление после атаки ВСУ на резиденцию Путина

В США сделали громкое заявление после атаки ВСУ на резиденцию Путина

МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. Переговоры с Киевом невозможны после того, как украинские силы атаковали резиденцию Владимира Путина, отметил в соцсети Х бывший разведчик Скотт Риттер."Нынешнее украинское правительство нужно рассматривать не как сторону переговоров, а скорее как террористическую организацию, которую необходимо полностью уничтожить", — написал он.В ночь 29 декабря киевский режим совершил попытку атаки на резиденцию Путина в Новгородской области с помощью 91 дрона, однако силы ПВО отразили атаку. Как заявил глава МИД Сергей Лавров, Москва после этого террористического акта не планирует прекращать переговоры с США, но её подход будет пересмотрен.Мировые лидеры, в том числе президент США Дональд Трамп, выразили возмущение по поводу инцидента.

