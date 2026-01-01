https://1prime.ru/20260101/ataka-866129697.html
В США сделали громкое заявление после атаки ВСУ на резиденцию Путина
В США сделали громкое заявление после атаки ВСУ на резиденцию Путина - 01.01.2026, ПРАЙМ
В США сделали громкое заявление после атаки ВСУ на резиденцию Путина
Переговоры с Киевом невозможны после того, как украинские силы атаковали резиденцию Владимира Путина, отметил в соцсети Х бывший разведчик Скотт Риттер. | 01.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-01T10:57+0300
2026-01-01T10:57+0300
2026-01-01T10:57+0300
общество
мировая экономика
киев
сша
владимир путин
скотт риттер
новгородская область
сергей лавров
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_0:103:2400:1453_1920x0_80_0_0_b0239cf42cc18ead545123e1bc48f51c.jpg
МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. Переговоры с Киевом невозможны после того, как украинские силы атаковали резиденцию Владимира Путина, отметил в соцсети Х бывший разведчик Скотт Риттер."Нынешнее украинское правительство нужно рассматривать не как сторону переговоров, а скорее как террористическую организацию, которую необходимо полностью уничтожить", — написал он.В ночь 29 декабря киевский режим совершил попытку атаки на резиденцию Путина в Новгородской области с помощью 91 дрона, однако силы ПВО отразили атаку. Как заявил глава МИД Сергей Лавров, Москва после этого террористического акта не планирует прекращать переговоры с США, но её подход будет пересмотрен.Мировые лидеры, в том числе президент США Дональд Трамп, выразили возмущение по поводу инцидента.
https://1prime.ru/20260101/ukraina-866127559.html
киев
сша
новгородская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_267:0:2400:1600_1920x0_80_0_0_6fde5b7f862acc894332cb2b2dd78b00.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , мировая экономика, киев, сша, владимир путин, скотт риттер, новгородская область, сергей лавров, мид
Общество , Мировая экономика, Киев, США, Владимир Путин, Скотт Риттер, Новгородская область, Сергей Лавров, МИД
В США сделали громкое заявление после атаки ВСУ на резиденцию Путина
Риттер: с Украиной нельзя договариваться после атаки ВСУ на резиденцию Путина