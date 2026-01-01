https://1prime.ru/20260101/belorussiya-866146855.html

В парламенте Белоруссии осудили удары ВСУ в Херсонской области

2026-01-01T22:21+0300

МИНСК, 1 янв – ПРАЙМ. Председатель Совета Республики Национального собрания (верхняя палата парламента) Белоруссии Наталья Кочанова осудила удары ВСУ в Херсонской области, назвав атаки на гражданские объекты грубым нарушением международного гуманитарного права, сообщила пресс-служба палаты. "Председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Наталья Кочанова поддержала свою коллегу председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентину Матвиенко в осуждении ударов ВСУ беспилотниками по кафе и гостинице в селе Хорлы Херсонской области в новогоднюю ночь, в результате которых погибли свыше двух десятков мирных граждан, включая детей", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Совета Республики. Кочанова выразила соболезнования семьям погибших и пожелала скорейшего выздоровления пострадавшим. "Мы всегда с глубокой болью воспринимаем известия о гибели мирного населения в зонах вооруженных конфликтов и считаем подобные атаки на гражданские объекты грубым нарушением международного гуманитарного права", - приводятся в сообщении слова Кочановой. Она подчеркнула, что атаки на гражданское население ничем не могут быть оправданы, а в нынешних условиях только вредят и создают крайне негативный фон для политико-дипломатических усилий, направленных на прекращение конфликта на Украине. В четверг губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год - по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. По предварительным данным, пострадали более 50 человек, погибли 24 человека, в том числе ребенок. Позже официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что возбуждено уголовное дело о теракте по факту гибели более 20 мирных жителей.

