В парламенте Белоруссии осудили удары ВСУ в Херсонской области
Кочанова осудила удары ВСУ на Хорлы в Херсонской области
Флаги России и Белоруссии. Архивное фото. Архивное фото
МИНСК, 1 янв – ПРАЙМ. Председатель Совета Республики Национального собрания (верхняя палата парламента) Белоруссии Наталья Кочанова осудила удары ВСУ в Херсонской области, назвав атаки на гражданские объекты грубым нарушением международного гуманитарного права, сообщила пресс-служба палаты.
"Председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Наталья Кочанова поддержала свою коллегу председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентину Матвиенко в осуждении ударов ВСУ беспилотниками по кафе и гостинице в селе Хорлы Херсонской области в новогоднюю ночь, в результате которых погибли свыше двух десятков мирных граждан, включая детей", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Совета Республики.
Кочанова выразила соболезнования семьям погибших и пожелала скорейшего выздоровления пострадавшим.
"Мы всегда с глубокой болью воспринимаем известия о гибели мирного населения в зонах вооруженных конфликтов и считаем подобные атаки на гражданские объекты грубым нарушением международного гуманитарного права", - приводятся в сообщении слова Кочановой.
Она подчеркнула, что атаки на гражданское население ничем не могут быть оправданы, а в нынешних условиях только вредят и создают крайне негативный фон для политико-дипломатических усилий, направленных на прекращение конфликта на Украине.
В четверг губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год - по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. По предварительным данным, пострадали более 50 человек, погибли 24 человека, в том числе ребенок. Позже официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что возбуждено уголовное дело о теракте по факту гибели более 20 мирных жителей.