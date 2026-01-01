Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Болгария официально ввела евро в качестве национальной валюты - 01.01.2026
Болгария официально ввела евро в качестве национальной валюты
2026-01-01T00:21+0300
2026-01-01T00:21+0300
БРЮССЕЛЬ, 1 янв - ПРАЙМ. Болгария официально ввела евро в качестве национальной валюты с фиксированным курсом обмена болгарского лева 1,95583 за один евро с 1 января, став 21-й страной еврозоны. Совет Европейского союза 8 июля официально одобрил присоединение Болгарии к зоне евро с 1 января 2026 года и установил курс конвертации болгарского лева на уровне 1,95583 за один евро. Болгария вступила в Евросоюз 1 января 2007 года и теперь стала 21-й страной еврозоны. В Болгарии велась широкая общественная дискуссия по вопросу присоединения к зоне евро. В Софии и других крупных городах противники отказа от национальной валюты выходили на массовые митинги. В августе 2024 года Народное собрание Болгарии приняло в окончательном чтении закон о переходе на евро как национальную валюту. Президент Болгарии Румен Радев 23 мая обратился в конституционный суд с требованием аннулировать отказ парламента провести общенациональный референдум по вступлению страны в еврозону. Конституционный суд 18 ноября признал незаконным решение спикера Народного собрания Болгарии отвергнуть запрос на проведение общенационального референдума по вступлению страны в еврозону, однако это решение ничего не поменяло.
00:21 01.01.2026
 
БРЮССЕЛЬ, 1 янв - ПРАЙМ. Болгария официально ввела евро в качестве национальной валюты с фиксированным курсом обмена болгарского лева 1,95583 за один евро с 1 января, став 21-й страной еврозоны.
Совет Европейского союза 8 июля официально одобрил присоединение Болгарии к зоне евро с 1 января 2026 года и установил курс конвертации болгарского лева на уровне 1,95583 за один евро.
Болгария вступила в Евросоюз 1 января 2007 года и теперь стала 21-й страной еврозоны.
В Болгарии велась широкая общественная дискуссия по вопросу присоединения к зоне евро. В Софии и других крупных городах противники отказа от национальной валюты выходили на массовые митинги.
В августе 2024 года Народное собрание Болгарии приняло в окончательном чтении закон о переходе на евро как национальную валюту. Президент Болгарии Румен Радев 23 мая обратился в конституционный суд с требованием аннулировать отказ парламента провести общенациональный референдум по вступлению страны в еврозону. Конституционный суд 18 ноября признал незаконным решение спикера Народного собрания Болгарии отвергнуть запрос на проведение общенационального референдума по вступлению страны в еврозону, однако это решение ничего не поменяло.
 
