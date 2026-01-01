https://1prime.ru/20260101/bpla-866139664.html
ПВО сбила еще один БПЛА, летевший на Москву
россия
москва
сергей собянин
армия
МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Отражена атака одного БПЛА, летевшего на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Ранее мэр сообщил о том, что сбиты два беспилотника, летевшие на Москву. "Уничтожен ещё один беспилотник, летевший на Москву", - написал Собянин в своем канале на платформе Max. Мэр добавил, что специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.
москва
