ПВО России за семь часов сбила 201 украинский БПЛА
ПВО России за семь часов сбила 201 украинский БПЛА - 01.01.2026, ПРАЙМ
ПВО России за семь часов сбила 201 украинский БПЛА
01.01.2026
МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Дежурные средства российской ПВО с 16.00 до 23.00 мск 1 января сбили 201 украинский беспилотник над несколькими областями и Азовским морем, сообщили в Минобороны РФ. "Первого января текущего года в период с 16.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 201 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа", - говорится в сообщении. Как уточняет ведомство, 51 дрон был сбит над Белгородской областью, 36 - над Брянской, 24 - над Московским регионом, в том числе 21 аппарат, летевший на Москву, 16 беспилотников сбили над Ростовской областью, 15 - над Калужской, 14 - над Тульской, 12 - над Курской, 10 - над Рязанской. По шесть аппаратов были нейтрализованы над территорией Воронежской области и над Республикой Крым, пять - над Орловской областью, четыре - над Липецкой и два БПЛА - над акваторией Азовского моря.
