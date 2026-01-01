https://1prime.ru/20260101/bpla-866149208.html

ПВО России за семь часов сбила 201 украинский БПЛА

ПВО России за семь часов сбила 201 украинский БПЛА - 01.01.2026, ПРАЙМ

ПВО России за семь часов сбила 201 украинский БПЛА

Дежурные средства российской ПВО с 16.00 до 23.00 мск 1 января сбили 201 украинский беспилотник над несколькими областями и Азовским морем, сообщили в... | 01.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-01T23:52+0300

2026-01-01T23:52+0300

2026-01-01T23:52+0300

россия

общество

азовское море

рф

белгородская область

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/01/866149048_0:146:3123:1902_1920x0_80_0_0_b6b06f777c45126a5725d3f92dd5d86f.jpg

МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Дежурные средства российской ПВО с 16.00 до 23.00 мск 1 января сбили 201 украинский беспилотник над несколькими областями и Азовским морем, сообщили в Минобороны РФ. "Первого января текущего года в период с 16.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 201 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа", - говорится в сообщении. Как уточняет ведомство, 51 дрон был сбит над Белгородской областью, 36 - над Брянской, 24 - над Московским регионом, в том числе 21 аппарат, летевший на Москву, 16 беспилотников сбили над Ростовской областью, 15 - над Калужской, 14 - над Тульской, 12 - над Курской, 10 - над Рязанской. По шесть аппаратов были нейтрализованы над территорией Воронежской области и над Республикой Крым, пять - над Орловской областью, четыре - над Липецкой и два БПЛА - над акваторией Азовского моря.

https://1prime.ru/20260101/belorussiya-866146855.html

азовское море

рф

белгородская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , азовское море, рф, белгородская область