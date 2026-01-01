Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ПВО России за семь часов сбила 201 украинский БПЛА - 01.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260101/bpla-866149208.html
ПВО России за семь часов сбила 201 украинский БПЛА
ПВО России за семь часов сбила 201 украинский БПЛА - 01.01.2026, ПРАЙМ
ПВО России за семь часов сбила 201 украинский БПЛА
Дежурные средства российской ПВО с 16.00 до 23.00 мск 1 января сбили 201 украинский беспилотник над несколькими областями и Азовским морем, сообщили в... | 01.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-01T23:52+0300
2026-01-01T23:52+0300
россия
общество
азовское море
рф
белгородская область
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/01/866149048_0:146:3123:1902_1920x0_80_0_0_b6b06f777c45126a5725d3f92dd5d86f.jpg
МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Дежурные средства российской ПВО с 16.00 до 23.00 мск 1 января сбили 201 украинский беспилотник над несколькими областями и Азовским морем, сообщили в Минобороны РФ. "Первого января текущего года в период с 16.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 201 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа", - говорится в сообщении. Как уточняет ведомство, 51 дрон был сбит над Белгородской областью, 36 - над Брянской, 24 - над Московским регионом, в том числе 21 аппарат, летевший на Москву, 16 беспилотников сбили над Ростовской областью, 15 - над Калужской, 14 - над Тульской, 12 - над Курской, 10 - над Рязанской. По шесть аппаратов были нейтрализованы над территорией Воронежской области и над Республикой Крым, пять - над Орловской областью, четыре - над Липецкой и два БПЛА - над акваторией Азовского моря.
https://1prime.ru/20260101/belorussiya-866146855.html
азовское море
рф
белгородская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/01/866149048_195:0:2926:2048_1920x0_80_0_0_cff21084c2fae7bcfd0a2b32edc606ab.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, общество , азовское море, рф, белгородская область
РОССИЯ, Общество , Азовское море, РФ, Белгородская область
23:52 01.01.2026
 
ПВО России за семь часов сбила 201 украинский БПЛА

Минобороны: ПВО с 16.00 до 23.00 сбила 201 украинский беспилотник

© РИА Новости . Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - ПРАЙМ, 1920, 01.01.2026
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Дежурные средства российской ПВО с 16.00 до 23.00 мск 1 января сбили 201 украинский беспилотник над несколькими областями и Азовским морем, сообщили в Минобороны РФ.
"Первого января текущего года в период с 16.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 201 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа", - говорится в сообщении.
Как уточняет ведомство, 51 дрон был сбит над Белгородской областью, 36 - над Брянской, 24 - над Московским регионом, в том числе 21 аппарат, летевший на Москву, 16 беспилотников сбили над Ростовской областью, 15 - над Калужской, 14 - над Тульской, 12 - над Курской, 10 - над Рязанской.
По шесть аппаратов были нейтрализованы над территорией Воронежской области и над Республикой Крым, пять - над Орловской областью, четыре - над Липецкой и два БПЛА - над акваторией Азовского моря.
Флаги России и Белоруссии. Архивное фото - ПРАЙМ, 1920, 01.01.2026
В парламенте Белоруссии осудили удары ВСУ в Херсонской области
Вчера, 22:21
 
РОССИЯОбществоАзовское мореРФБелгородская область
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала