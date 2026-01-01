https://1prime.ru/20260101/brjussel-866123379.html

В Брюсселе ввели новые экологические ограничения

БРЮССЕЛЬ, 1 янв - ПРАЙМ. В Брюсселе 1 января 2026 года вступили в силу новые экологические ограничения, запрещающие въезд в регион столицы Бельгии автомобилям с дизельными двигателями класса Euro 5 и бензиновыми Euro 2. По решению конституционного суда, зона низких выбросов (LEZ) начнёт действовать без дополнительного переноса, запрещая въезд в регион автомобилям с дизельными двигателями класса Euro 5 и бензиновыми Euro 2. Власти предусмотрели переходный период: в течение первых месяцев нарушителям будут направляться предупреждения, а штрафы в 350 евро начнут выписывать только через три месяца. Автовладельцы смогут воспользоваться разовым дневным пропуском стоимостью 35 евро, доступным не более 24 раз в год. По данным федерации автомобильного сектора Бельгии, под ограничения подпадают около 400 тысяч автомобилей по стране, из них 225 тысяч регулярно въезжают в столичный регион. В Брюсселе зарегистрировано 33 тысячи таких машин, что составляет около 7% местного автопарка.

бизнес, брюссель, бельгия