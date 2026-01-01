Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Брюсселе ввели новые экологические ограничения - 01.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260101/brjussel-866123379.html
В Брюсселе ввели новые экологические ограничения
В Брюсселе ввели новые экологические ограничения - 01.01.2026, ПРАЙМ
В Брюсселе ввели новые экологические ограничения
В Брюсселе 1 января 2026 года вступили в силу новые экологические ограничения, запрещающие въезд в регион столицы Бельгии автомобилям с дизельными двигателями... | 01.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-01T00:33+0300
2026-01-01T00:33+0300
бизнес
брюссель
бельгия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866123379.jpg?1767216826
БРЮССЕЛЬ, 1 янв - ПРАЙМ. В Брюсселе 1 января 2026 года вступили в силу новые экологические ограничения, запрещающие въезд в регион столицы Бельгии автомобилям с дизельными двигателями класса Euro 5 и бензиновыми Euro 2. По решению конституционного суда, зона низких выбросов (LEZ) начнёт действовать без дополнительного переноса, запрещая въезд в регион автомобилям с дизельными двигателями класса Euro 5 и бензиновыми Euro 2. Власти предусмотрели переходный период: в течение первых месяцев нарушителям будут направляться предупреждения, а штрафы в 350 евро начнут выписывать только через три месяца. Автовладельцы смогут воспользоваться разовым дневным пропуском стоимостью 35 евро, доступным не более 24 раз в год. По данным федерации автомобильного сектора Бельгии, под ограничения подпадают около 400 тысяч автомобилей по стране, из них 225 тысяч регулярно въезжают в столичный регион. В Брюсселе зарегистрировано 33 тысячи таких машин, что составляет около 7% местного автопарка.
брюссель
бельгия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, брюссель, бельгия
Бизнес, Брюссель, БЕЛЬГИЯ
00:33 01.01.2026
 
В Брюсселе ввели новые экологические ограничения

В Брюсселе запретили въезд в регион автомобилям с дизельными двигателями

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
БРЮССЕЛЬ, 1 янв - ПРАЙМ. В Брюсселе 1 января 2026 года вступили в силу новые экологические ограничения, запрещающие въезд в регион столицы Бельгии автомобилям с дизельными двигателями класса Euro 5 и бензиновыми Euro 2.
По решению конституционного суда, зона низких выбросов (LEZ) начнёт действовать без дополнительного переноса, запрещая въезд в регион автомобилям с дизельными двигателями класса Euro 5 и бензиновыми Euro 2. Власти предусмотрели переходный период: в течение первых месяцев нарушителям будут направляться предупреждения, а штрафы в 350 евро начнут выписывать только через три месяца. Автовладельцы смогут воспользоваться разовым дневным пропуском стоимостью 35 евро, доступным не более 24 раз в год.
По данным федерации автомобильного сектора Бельгии, под ограничения подпадают около 400 тысяч автомобилей по стране, из них 225 тысяч регулярно въезжают в столичный регион. В Брюсселе зарегистрировано 33 тысячи таких машин, что составляет около 7% местного автопарка.
 
БизнесБрюссельБЕЛЬГИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала