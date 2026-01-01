https://1prime.ru/20260101/chp-866138357.html

Около 15 итальянцев пострадали при пожаре в баре в Швейцарии

Около 15 итальянцев пострадали при пожаре в баре в Швейцарии

РИМ, 1 янв – ПРАЙМ. Порядка 12-15 граждан Италии пострадали, еще около 15 числятся пропавшими без вести после пожара в баре на курорте в Швейцарии, заявил глава итальянского МИД, вице-премьер Антонио Таяни. "На данный момент около 12-15 человек нашли в больницах, столько же пропали", - заявил в эфире телеканала Rete4. Таяни добавил, что намерен лично направиться в Кран-Монтана для поддержки находящихся там итальянцев. В новогоднюю ночь около 1.30 (3.30 мск) в баре на популярном швейцарском альпийском курорте Кран-Монтана начался пожар. По данным полиции кантона Вале, погибло "множество десятков человек", еще порядка ста получили тяжелые травмы. По данным властей, все больницы кантона Вале переполнены из-за большого количества пострадавших, они были также доставлены в больницы Сиона, Лозанны, Женевы и Цюриха. Ранее местные СМИ сообщали, что число жертв может достигать 40, однако правоохранители пока отказываются называть конкретные цифры. Власти сообщили, что не рассматривают версию теракта. При этом в кантональной полиции не исключили, что среди погибших может быть много иностранцев. Курорт Кран-Монтана находится неподалеку от границы Швейцарии с Италией.

