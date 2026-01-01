Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Около 15 итальянцев пострадали при пожаре в баре в Швейцарии - 01.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260101/chp-866138357.html
Около 15 итальянцев пострадали при пожаре в баре в Швейцарии
Около 15 итальянцев пострадали при пожаре в баре в Швейцарии - 01.01.2026, ПРАЙМ
Около 15 итальянцев пострадали при пожаре в баре в Швейцарии
Порядка 12-15 граждан Италии пострадали, еще около 15 числятся пропавшими без вести после пожара в баре на курорте в Швейцарии, заявил глава итальянского МИД,... | 01.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-01T18:42+0300
2026-01-01T18:42+0300
италия
швейцария
женева
мид
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/01/866137382_0:186:1600:1086_1920x0_80_0_0_9680947d1d777f800c18777905687a4e.jpg
РИМ, 1 янв – ПРАЙМ. Порядка 12-15 граждан Италии пострадали, еще около 15 числятся пропавшими без вести после пожара в баре на курорте в Швейцарии, заявил глава итальянского МИД, вице-премьер Антонио Таяни. "На данный момент около 12-15 человек нашли в больницах, столько же пропали", - заявил в эфире телеканала Rete4. Таяни добавил, что намерен лично направиться в Кран-Монтана для поддержки находящихся там итальянцев. В новогоднюю ночь около 1.30 (3.30 мск) в баре на популярном швейцарском альпийском курорте Кран-Монтана начался пожар. По данным полиции кантона Вале, погибло "множество десятков человек", еще порядка ста получили тяжелые травмы. По данным властей, все больницы кантона Вале переполнены из-за большого количества пострадавших, они были также доставлены в больницы Сиона, Лозанны, Женевы и Цюриха. Ранее местные СМИ сообщали, что число жертв может достигать 40, однако правоохранители пока отказываются называть конкретные цифры. Власти сообщили, что не рассматривают версию теракта. При этом в кантональной полиции не исключили, что среди погибших может быть много иностранцев. Курорт Кран-Монтана находится неподалеку от границы Швейцарии с Италией.
https://1prime.ru/20251226/feyerverk-865917116.html
италия
швейцария
женева
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/01/866137382_0:0:1600:1200_1920x0_80_0_0_de628cde3db54e8611e1d58e30f0c397.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
италия, швейцария, женева, мид, в мире
ИТАЛИЯ, ШВЕЙЦАРИЯ, ЖЕНЕВА, МИД, В мире
18:42 01.01.2026
 
Около 15 итальянцев пострадали при пожаре в баре в Швейцарии

Таяни: около 15 итальянцев пострадали при пожаре в баре в Швейцарии

© Фото : Valais Cantonal PoliceПолиция на горнолыжном курорте Кранс-Монтана в Швейцарии, где произошел пожар в баре. 1 января 2026
Полиция на горнолыжном курорте Кранс-Монтана в Швейцарии, где произошел пожар в баре. 1 января 2026 - ПРАЙМ, 1920, 01.01.2026
© Фото : Valais Cantonal Police
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
РИМ, 1 янв – ПРАЙМ. Порядка 12-15 граждан Италии пострадали, еще около 15 числятся пропавшими без вести после пожара в баре на курорте в Швейцарии, заявил глава итальянского МИД, вице-премьер Антонио Таяни.
"На данный момент около 12-15 человек нашли в больницах, столько же пропали", - заявил в эфире телеканала Rete4. Таяни добавил, что намерен лично направиться в Кран-Монтана для поддержки находящихся там итальянцев.
В новогоднюю ночь около 1.30 (3.30 мск) в баре на популярном швейцарском альпийском курорте Кран-Монтана начался пожар. По данным полиции кантона Вале, погибло "множество десятков человек", еще порядка ста получили тяжелые травмы.
По данным властей, все больницы кантона Вале переполнены из-за большого количества пострадавших, они были также доставлены в больницы Сиона, Лозанны, Женевы и Цюриха.
Ранее местные СМИ сообщали, что число жертв может достигать 40, однако правоохранители пока отказываются называть конкретные цифры. Власти сообщили, что не рассматривают версию теракта. При этом в кантональной полиции не исключили, что среди погибших может быть много иностранцев. Курорт Кран-Монтана находится неподалеку от границы Швейцарии с Италией.
Девушка снимает на смартфон - ПРАЙМ, 1920, 26.12.2025
Юрист объяснил, кому грозит штраф за новогодний фейерверк
26 декабря 2025, 03:03
 
ИТАЛИЯШВЕЙЦАРИЯЖЕНЕВАМИДВ мире
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала