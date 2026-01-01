Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
При пожаре в баре на швейцарском курорте погибли 40 человек - 01.01.2026
При пожаре в баре на швейцарском курорте погибли 40 человек
При пожаре в баре на швейцарском курорте погибли 40 человек - 01.01.2026, ПРАЙМ
При пожаре в баре на швейцарском курорте погибли 40 человек
Порядка 40 человек погибли при пожаре в баре на швейцарском курорте, еще 115 получил ранения, сообщили власти конфедерации. | 01.01.2026, ПРАЙМ
ЖЕНЕВА, 1 янв - ПРАЙМ. Порядка 40 человек погибли при пожаре в баре на швейцарском курорте, еще 115 получил ранения, сообщили власти конфедерации. "Порядка 40 человек скончались, ещё 115 получили ранения и доставлены в больницы", - заявил президент коммуны Кран-Монтана Николя Феро.
2026
в мире
В мире
20:09 01.01.2026
 
При пожаре в баре на швейцарском курорте погибли 40 человек

При пожаре в баре в швейцарском курорте погибли 40 человек, 115 пострадали

ЖЕНЕВА, 1 янв - ПРАЙМ. Порядка 40 человек погибли при пожаре в баре на швейцарском курорте, еще 115 получил ранения, сообщили власти конфедерации.
"Порядка 40 человек скончались, ещё 115 получили ранения и доставлены в больницы", - заявил президент коммуны Кран-Монтана Николя Феро.
Около 15 итальянцев пострадали при пожаре в баре в Швейцарии
