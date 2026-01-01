https://1prime.ru/20260101/chp-866141172.html

При пожаре в баре на швейцарском курорте погибли 40 человек

При пожаре в баре на швейцарском курорте погибли 40 человек - 01.01.2026

При пожаре в баре на швейцарском курорте погибли 40 человек

Порядка 40 человек погибли при пожаре в баре на швейцарском курорте, еще 115 получил ранения, сообщили власти конфедерации. | 01.01.2026, ПРАЙМ

в мире

ЖЕНЕВА, 1 янв - ПРАЙМ. Порядка 40 человек погибли при пожаре в баре на швейцарском курорте, еще 115 получил ранения, сообщили власти конфедерации. "Порядка 40 человек скончались, ещё 115 получили ранения и доставлены в больницы", - заявил президент коммуны Кран-Монтана Николя Феро.

2026

в мире