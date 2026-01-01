https://1prime.ru/20260101/chp-866141172.html
При пожаре в баре на швейцарском курорте погибли 40 человек
При пожаре в баре на швейцарском курорте погибли 40 человек
При пожаре в баре на швейцарском курорте погибли 40 человек
01.01.2026
ЖЕНЕВА, 1 янв - ПРАЙМ. Порядка 40 человек погибли при пожаре в баре на швейцарском курорте, еще 115 получил ранения, сообщили власти конфедерации. "Порядка 40 человек скончались, ещё 115 получили ранения и доставлены в больницы", - заявил президент коммуны Кран-Монтана Николя Феро.
в мире
