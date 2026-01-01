https://1prime.ru/20260101/chp-866143212.html

В Апшеронском районе Кубани частично восстановили электроснабжение

общество

краснодарский край

кубань

сочи

мчс

КРАСНОДАР, 1 янв - ПРАЙМ. Электроснабжение частично восстановлено в Апшеронском районе Кубани, где ряд населенных пунктов был обесточен из-за непогоды со снегом, сообщает оперативный штаб Краснодарского края. Администрация региона сообщила в четверг, что в Апшеронске и Хадыженске был объявлен режим повышенной готовности. Глава Апшеронского района Алексей Передереев сообщал в Telegram-канале, что без электроэнергии полностью или частично оставались города Апшеронск и Хадыженск, хутора Николаенко, Красная Горка, Спасов, Малько, станица Нефтяная, поселки Нефтегорск, Мезмай, Отдаленный, Новые Поляны, Асфальтовая Гора, станицы Кабардинская, Тверская, Куринская. "В Апшеронском районе частично подключили к электроэнергии Апшеронск, Кубанское, Нижегородское, Куринское и Черниговское сельские поселения, поселок Новые Поляны, хутор Николаенко", - сообщили в оперштабе. Работы продолжаются в Хадыженске и Тверском сельском поселении, поселке Нефтегорском. Сложная ситуация, по данным оперштаба, остается в Мезмайском, Отдаленном и Кабардинском поселениях. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил в четверг, что за последние дни в регионе выпало большое количество осадков, из-за налипания мокрого снега, обледенения проводов и деревьев во многих муниципалитетах, особенно предгорных, произошли отключения электричества. По его данным, из-за сильных снегопадов без света в регионе остаются около 43 тысяч человек, специалисты работали всю новогоднюю ночь и продолжают устранять последствия непогоды. Наиболее сложная ситуация в минувшую ночь, по его словам, сложилась в отдельных поселениях Белореченского, Апшеронского, Курганинского, Лабинского и Усть-Лабинского районов, Армавире и Сочи. В Белореченском районе введен режим ЧС. В Гидрометцентре РФ 28 декабря 2025 года сообщили РИА Новости, что в Краснодарском крае ожидаются сильные осадки: мокрый снег, дождь, снег, метель, сильный гололед. Гололед, мокрый снег и сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду, а также налипание мокрого снега на проводах и деревьях прогнозировали в Краснодарском крае 30 и 31 декабря, об этом сообщалось в приложении МЧС России. В среду главное управление МЧС России по Краснодарскому краю объявляло экстренное предупреждение о лавинной опасности в горах выше 500 метров над уровнем моря в Краснодарском крае и Республике Адыгея с 31 декабря 2025 года по 3 января.

