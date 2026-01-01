Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Апшеронском районе Кубани частично восстановили электроснабжение - 01.01.2026
В Апшеронском районе Кубани частично восстановили электроснабжение
В Апшеронском районе Кубани частично восстановили электроснабжение - 01.01.2026, ПРАЙМ
В Апшеронском районе Кубани частично восстановили электроснабжение
Электроснабжение частично восстановлено в Апшеронском районе Кубани, где ряд населенных пунктов был обесточен из-за непогоды со снегом, сообщает оперативный... | 01.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-01T21:00+0300
2026-01-01T21:00+0300
общество
краснодарский край
кубань
сочи
мчс
https://cdnn.1prime.ru/img/83983/65/839836521_5:0:3646:2048_1920x0_80_0_0_7b047e22b7634b55439f5c6d36019f8d.jpg
КРАСНОДАР, 1 янв - ПРАЙМ. Электроснабжение частично восстановлено в Апшеронском районе Кубани, где ряд населенных пунктов был обесточен из-за непогоды со снегом, сообщает оперативный штаб Краснодарского края. Администрация региона сообщила в четверг, что в Апшеронске и Хадыженске был объявлен режим повышенной готовности. Глава Апшеронского района Алексей Передереев сообщал в Telegram-канале, что без электроэнергии полностью или частично оставались города Апшеронск и Хадыженск, хутора Николаенко, Красная Горка, Спасов, Малько, станица Нефтяная, поселки Нефтегорск, Мезмай, Отдаленный, Новые Поляны, Асфальтовая Гора, станицы Кабардинская, Тверская, Куринская. "В Апшеронском районе частично подключили к электроэнергии Апшеронск, Кубанское, Нижегородское, Куринское и Черниговское сельские поселения, поселок Новые Поляны, хутор Николаенко", - сообщили в оперштабе. Работы продолжаются в Хадыженске и Тверском сельском поселении, поселке Нефтегорском. Сложная ситуация, по данным оперштаба, остается в Мезмайском, Отдаленном и Кабардинском поселениях. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил в четверг, что за последние дни в регионе выпало большое количество осадков, из-за налипания мокрого снега, обледенения проводов и деревьев во многих муниципалитетах, особенно предгорных, произошли отключения электричества. По его данным, из-за сильных снегопадов без света в регионе остаются около 43 тысяч человек, специалисты работали всю новогоднюю ночь и продолжают устранять последствия непогоды. Наиболее сложная ситуация в минувшую ночь, по его словам, сложилась в отдельных поселениях Белореченского, Апшеронского, Курганинского, Лабинского и Усть-Лабинского районов, Армавире и Сочи. В Белореченском районе введен режим ЧС. В Гидрометцентре РФ 28 декабря 2025 года сообщили РИА Новости, что в Краснодарском крае ожидаются сильные осадки: мокрый снег, дождь, снег, метель, сильный гололед. Гололед, мокрый снег и сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду, а также налипание мокрого снега на проводах и деревьях прогнозировали в Краснодарском крае 30 и 31 декабря, об этом сообщалось в приложении МЧС России. В среду главное управление МЧС России по Краснодарскому краю объявляло экстренное предупреждение о лавинной опасности в горах выше 500 метров над уровнем моря в Краснодарском крае и Республике Адыгея с 31 декабря 2025 года по 3 января.
краснодарский край
кубань
сочи
общество , краснодарский край, кубань, сочи, мчс
Общество , Краснодарский край, КУБАНЬ, СОЧИ, МЧС
21:00 01.01.2026
 
В Апшеронском районе Кубани частично восстановили электроснабжение

В Апшеронском районе Краснодарского края частично восстановили электроснабжение

© РИА Новости . Илья Наймушин
Линии электропередач
Линии электропередач. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
КРАСНОДАР, 1 янв - ПРАЙМ. Электроснабжение частично восстановлено в Апшеронском районе Кубани, где ряд населенных пунктов был обесточен из-за непогоды со снегом, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
Администрация региона сообщила в четверг, что в Апшеронске и Хадыженске был объявлен режим повышенной готовности. Глава Апшеронского района Алексей Передереев сообщал в Telegram-канале, что без электроэнергии полностью или частично оставались города Апшеронск и Хадыженск, хутора Николаенко, Красная Горка, Спасов, Малько, станица Нефтяная, поселки Нефтегорск, Мезмай, Отдаленный, Новые Поляны, Асфальтовая Гора, станицы Кабардинская, Тверская, Куринская.
"В Апшеронском районе частично подключили к электроэнергии Апшеронск, Кубанское, Нижегородское, Куринское и Черниговское сельские поселения, поселок Новые Поляны, хутор Николаенко", - сообщили в оперштабе.
Работы продолжаются в Хадыженске и Тверском сельском поселении, поселке Нефтегорском. Сложная ситуация, по данным оперштаба, остается в Мезмайском, Отдаленном и Кабардинском поселениях.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил в четверг, что за последние дни в регионе выпало большое количество осадков, из-за налипания мокрого снега, обледенения проводов и деревьев во многих муниципалитетах, особенно предгорных, произошли отключения электричества. По его данным, из-за сильных снегопадов без света в регионе остаются около 43 тысяч человек, специалисты работали всю новогоднюю ночь и продолжают устранять последствия непогоды. Наиболее сложная ситуация в минувшую ночь, по его словам, сложилась в отдельных поселениях Белореченского, Апшеронского, Курганинского, Лабинского и Усть-Лабинского районов, Армавире и Сочи. В Белореченском районе введен режим ЧС.
В Гидрометцентре РФ 28 декабря 2025 года сообщили РИА Новости, что в Краснодарском крае ожидаются сильные осадки: мокрый снег, дождь, снег, метель, сильный гололед. Гололед, мокрый снег и сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду, а также налипание мокрого снега на проводах и деревьях прогнозировали в Краснодарском крае 30 и 31 декабря, об этом сообщалось в приложении МЧС России.
В среду главное управление МЧС России по Краснодарскому краю объявляло экстренное предупреждение о лавинной опасности в горах выше 500 метров над уровнем моря в Краснодарском крае и Республике Адыгея с 31 декабря 2025 года по 3 января.
ОбществоКраснодарский крайКУБАНЬСОЧИМЧС
 
 
