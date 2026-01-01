В горных районах Сочи восстановили электроснабжение
Во всех населенных пунктах горных районов Сочи восстановили электроснабжение
СОЧИ, 1 янв - ПРАЙМ. Электроснабжение восстановлено во всех населенных пунктах горных районов Сочи, которые пострадали от непогоды, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
Налипание снега на проводах и деревьях стало причиной обрывов проводов на ЛЭП Краснодарского края и Республики Адыгея, сообщали в компании "Россети Юг".
"В горных районах Сочи восстановили электроснабжение всех пострадавших от непогоды населенных пунктов", - говорится в сообщении.
Энергетики вели работы беспрерывно в круглосуточном режиме, подчеркнули в оперштабе Кубани. В ликвидации последствий участвовали 31 бригада – 82 человека и 29 единиц спецтехники.
По данным оперативного штаба, в отдаленных поселениях, в том числе в селе Солохаул, специалисты использовали передвижные дизельные генераторы, они будут работать до полного восстановления сети.
Уточняется, что бригады продолжают выезжать к потребителям по точечным заявкам.
Ранее в Гидрометцентре РФ сообщали РИА Новости, что в Краснодарском крае ожидаются сильные осадки: мокрый снег, дождь, снег, метель, сильный гололед. Гололед, мокрый снег и сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду, а также налипание мокрого снега на проводах и деревьях прогнозировали в Краснодарском крае 30 и 31 декабря 2025 года. По данным Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС), на побережье Сочи 1 января погода улучшится.