Победители "Новогоднего миллиарда" получат на руки по 261 миллиону рублей - 01.01.2026
Победители "Новогоднего миллиарда" получат на руки по 261 миллиону рублей
Победители "Новогоднего миллиарда" получат на руки по 261 миллиону рублей
бизнес, россия, столото, финансы
Бизнес, РОССИЯ, Столото, Финансы
20:50 01.01.2026 (обновлено: 21:04 01.01.2026)
 
Победители "Новогоднего миллиарда" получат на руки по 261 миллиону рублей

"Столото": победители "Новогоднего миллиарда" получат на руки по 261 миллиону рублей

© РИА Новости . Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей - ПРАЙМ, 1920, 01.01.2026
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
МОСКВА, 1 янв – ПРАЙМ. Каждый из троих россиян, выигравших в "Новогоднем миллиарде" по 333,3 миллиона рублей, заплатит налог почти в 72 миллиона рублей и получит на руки чуть более 261 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в крупнейшем распространителе гослотерей в России "Столото".
"Победители, разделившие на троих главных приз и выигравшие по 333 333 333 рубля, после уплаты налога в 71,7 миллиона рублей получат по 261,6 миллиона рублей при условии, что это единственный выигрыш за налоговый период", - рассказали там.
В "Столото" напомнили, что в нынешнем розыгрыше впервые главный приз – миллиард рублей – поделили между собой три человека. По предварительной информации, победители купили билеты в Тюменской, Свердловской и Новосибирской областях.
"Выигрыш в государственную лотерею является доходом физического лица и облагается налогом по прогрессивной шкале в зависимости от суммы приза. По истечении налогового периода победителю может быть доначислен налог исходя из объема его совокупного дохода, включая доход по основному месту работы, за налоговый период", - объяснили в компании.
Билет Мечталлион - ПРАЙМ, 1920, 01.01.2026
В России появились 66 миллионеров после розыгрыша лотереи
16:14
 
