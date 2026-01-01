https://1prime.ru/20260101/dengi-866142601.html
Победители "Новогоднего миллиарда" получат на руки по 261 миллиону рублей
2026-01-01T20:50+0300
2026-01-01T20:50+0300
2026-01-01T21:04+0300
бизнес
россия
столото
финансы
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1c/862908815_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_42d1a54b64afec66eff0c28fb9448d40.jpg
МОСКВА, 1 янв – ПРАЙМ. Каждый из троих россиян, выигравших в "Новогоднем миллиарде" по 333,3 миллиона рублей, заплатит налог почти в 72 миллиона рублей и получит на руки чуть более 261 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в крупнейшем распространителе гослотерей в России "Столото". "Победители, разделившие на троих главных приз и выигравшие по 333 333 333 рубля, после уплаты налога в 71,7 миллиона рублей получат по 261,6 миллиона рублей при условии, что это единственный выигрыш за налоговый период", - рассказали там. В "Столото" напомнили, что в нынешнем розыгрыше впервые главный приз – миллиард рублей – поделили между собой три человека. По предварительной информации, победители купили билеты в Тюменской, Свердловской и Новосибирской областях. "Выигрыш в государственную лотерею является доходом физического лица и облагается налогом по прогрессивной шкале в зависимости от суммы приза. По истечении налогового периода победителю может быть доначислен налог исходя из объема его совокупного дохода, включая доход по основному месту работы, за налоговый период", - объяснили в компании.
https://1prime.ru/20260101/mechtallion-866134116.html
бизнес, россия, столото, финансы
Бизнес, РОССИЯ, Столото, Финансы
