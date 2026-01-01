https://1prime.ru/20260101/deti-866123445.html

Дети до 14 лет смогут ездить за границу только по загранпаспорту

2026-01-01T00:36+0300

бизнес

туризм

россия

рф

белоруссия

казахстан

ржд

мвд

МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Билеты россиянам до 14 лет на поезда за границу, отправляющиеся с 20 января 2026 года, можно оформить только по загранпаспорту. Как сообщали РЖД, в частности, такие изменения будут действовать при поездках в Белоруссию, Казахстан, Абхазию и другие государства. До указанной даты оформлять билеты можно было по свидетельству о рождении. РЖД отмечали при этом, что дети, выехавшие за пределы России до 20 января по свидетельству о рождении, смогут вернуться обратно также по свидетельству и после этой даты. Билеты на путешествия в поездах по территории России по-прежнему можно купить по свидетельству о рождении. РЖД писали, что при покупке билета по льготным тарифам и посадке по ним в поезд ребенку необходимо подтвердить гражданство РФ. Это можно сделать, предъявив свидетельство о рождении со штампом, подтверждающим наличие гражданства, или паспорт гражданина РФ (для детей старше 14 лет). О том, что российским детям младше 14 лет с 20 января 2026 года понадобится загранпаспорт для поездок в Абхазию, Белоруссию, Южную Осетию, Казахстан и Киргизию, сообщали в октябре текущего года в миграционной службе МВД РФ. Отмечалось, что данное правило будет действовать независимо от того, с родителями выезжает ребенок в эти страны или с сопровождающими. Миграционная служба МВД РФ указывала в октябре, что детям старше 14 лет и совершеннолетним гражданам РФ можно по-прежнему въезжать в Абхазию, Белоруссию, Южную Осетию, Казахстан и Киргизию по внутреннему российскому паспорту. Дети, которые уже выехали по свидетельству о рождении до 20 января 2026 года, смогут по нему же вернуться в Россию.

2026

