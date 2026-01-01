Число поездок по МЦД-1 в рабочий день выросло в 1,6 раза за шесть лет

https://1prime.ru/20260101/doroga-866139903.html
МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Число поездок по первому Московскому центральному диаметру (МЦД-1) за один рабочий день выросло в 1,6 раза за шесть лет, сообщил столичный департамент транспорта. "Более шести лет назад подмосковные города Одинцово и Лобня связал первый Московский центральный диаметр... За шесть лет число поездок по МЦД-1 в рабочий день выросло в 1,6 раза — до 325 тысяч", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. В дептрансе отметили, что самыми востребованными станциями по числу поездок стали: Славянский бульвар — 34,7 тысячи пассажиров в сутки; Одинцово — 34 тысячи в сутки; Белорусская — 21,6 тысячи в сутки.
