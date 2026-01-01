https://1prime.ru/20260101/dtp-866148667.html

В Тюменской области два человека погибли в ДТП

В Тюменской области два человека погибли в ДТП - 01.01.2026, ПРАЙМ

В Тюменской области два человека погибли в ДТП

Водитель "Лады" с женой погибли, ехавшие с ними трое детей и водитель "Тойоты" с пассажиркой пострадали при столкновении машин на автодороге под Тюменью,... | 01.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-01T23:34+0300

2026-01-01T23:34+0300

2026-01-01T23:34+0300

россия

свердловская область

общество

https://cdnn.1prime.ru/img/84149/38/841493896_0:105:3271:1944_1920x0_80_0_0_2ab0f4c285086c5e264d7eadddd5ab24.jpg

ТЮМЕНЬ, 1 янв - ПРАЙМ. Водитель "Лады" с женой погибли, ехавшие с ними трое детей и водитель "Тойоты" с пассажиркой пострадали при столкновении машин на автодороге под Тюменью, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области. "Лада Калина" и "Тойота Камри" столкнулись на 45-м километре автодороги Тюмень-Каменка-граница Свердловской области. "Ладу" боком вынесло на встречную полосу. В "Ладе" ехали родители, их 11-летний сын и двое друзей мальчика, 11 и 12 лет. Водитель и пассажирка "Лады", муж и жена 43-х лет, погибли. Дети получили ранения, они доставлены в больницу. Травмированы водитель и пассажирка "Тойоты", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что информация предварительная, обстоятельства происшествия выясняются. Известно, что погибшие супруги были многодетными - без родителей остались трое детей. По данным областной прокуратуры, водитель и пассажир иномарки госпитализированы. Проводится проверка соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения. При наличии оснований будут приняты меры.

https://1prime.ru/20251003/avtovaz-863115937.html

свердловская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, свердловская область, общество