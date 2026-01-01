Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Тюменской области два человека погибли в ДТП - 01.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260101/dtp-866148667.html
В Тюменской области два человека погибли в ДТП
В Тюменской области два человека погибли в ДТП - 01.01.2026, ПРАЙМ
В Тюменской области два человека погибли в ДТП
Водитель "Лады" с женой погибли, ехавшие с ними трое детей и водитель "Тойоты" с пассажиркой пострадали при столкновении машин на автодороге под Тюменью,... | 01.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-01T23:34+0300
2026-01-01T23:34+0300
россия
свердловская область
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/84149/38/841493896_0:105:3271:1944_1920x0_80_0_0_2ab0f4c285086c5e264d7eadddd5ab24.jpg
ТЮМЕНЬ, 1 янв - ПРАЙМ. Водитель "Лады" с женой погибли, ехавшие с ними трое детей и водитель "Тойоты" с пассажиркой пострадали при столкновении машин на автодороге под Тюменью, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области. "Лада Калина" и "Тойота Камри" столкнулись на 45-м километре автодороги Тюмень-Каменка-граница Свердловской области. "Ладу" боком вынесло на встречную полосу. В "Ладе" ехали родители, их 11-летний сын и двое друзей мальчика, 11 и 12 лет. Водитель и пассажирка "Лады", муж и жена 43-х лет, погибли. Дети получили ранения, они доставлены в больницу. Травмированы водитель и пассажирка "Тойоты", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что информация предварительная, обстоятельства происшествия выясняются. Известно, что погибшие супруги были многодетными - без родителей остались трое детей. По данным областной прокуратуры, водитель и пассажир иномарки госпитализированы. Проводится проверка соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения. При наличии оснований будут приняты меры.
https://1prime.ru/20251003/avtovaz-863115937.html
свердловская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84149/38/841493896_269:0:3000:2048_1920x0_80_0_0_0c3bdd3493d9ef9a108308e86ab5954c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, свердловская область, общество
РОССИЯ, Свердловская область, Общество
23:34 01.01.2026
 
В Тюменской области два человека погибли в ДТП

В Тюменской области два человека погибли и пять пострадали в ДТП на трассе

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - ПРАЙМ, 1920, 01.01.2026
Машина скорой помощи. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ТЮМЕНЬ, 1 янв - ПРАЙМ. Водитель "Лады" с женой погибли, ехавшие с ними трое детей и водитель "Тойоты" с пассажиркой пострадали при столкновении машин на автодороге под Тюменью, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области.
"Лада Калина" и "Тойота Камри" столкнулись на 45-м километре автодороги Тюмень-Каменка-граница Свердловской области. "Ладу" боком вынесло на встречную полосу. В "Ладе" ехали родители, их 11-летний сын и двое друзей мальчика, 11 и 12 лет. Водитель и пассажирка "Лады", муж и жена 43-х лет, погибли. Дети получили ранения, они доставлены в больницу. Травмированы водитель и пассажирка "Тойоты", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что информация предварительная, обстоятельства происшествия выясняются. Известно, что погибшие супруги были многодетными - без родителей остались трое детей.
По данным областной прокуратуры, водитель и пассажир иномарки госпитализированы. Проводится проверка соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения. При наличии оснований будут приняты меры.
Работа автосалонов - ПРАЙМ, 1920, 03.10.2025
"АвтоВАЗ" прокомментировал ситуацию с ДТП под Владимиром
3 октября 2025, 15:17
 
РОССИЯСвердловская областьОбщество
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала