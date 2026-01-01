https://1prime.ru/20260101/dtp-866148667.html
В Тюменской области два человека погибли в ДТП
В Тюменской области два человека погибли в ДТП
ТЮМЕНЬ, 1 янв - ПРАЙМ. Водитель "Лады" с женой погибли, ехавшие с ними трое детей и водитель "Тойоты" с пассажиркой пострадали при столкновении машин на автодороге под Тюменью, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области. "Лада Калина" и "Тойота Камри" столкнулись на 45-м километре автодороги Тюмень-Каменка-граница Свердловской области. "Ладу" боком вынесло на встречную полосу. В "Ладе" ехали родители, их 11-летний сын и двое друзей мальчика, 11 и 12 лет. Водитель и пассажирка "Лады", муж и жена 43-х лет, погибли. Дети получили ранения, они доставлены в больницу. Травмированы водитель и пассажирка "Тойоты", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что информация предварительная, обстоятельства происшествия выясняются. Известно, что погибшие супруги были многодетными - без родителей остались трое детей. По данным областной прокуратуры, водитель и пассажир иномарки госпитализированы. Проводится проверка соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения. При наличии оснований будут приняты меры.
