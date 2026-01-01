https://1prime.ru/20260101/ekonomika-866143595.html

Магазины беспошлинной торговли Дубая продали 719 тонн дубайского шоколада

ДУБАЙ, 1 янв - ПРАЙМ. В магазинах беспошлинной торговли в аэропортах Дубая в 2025 году было продано 719 тонн ставшего "вирусным" дубайского шоколада, свидетельствуют обнародованные данные продаж в Dubai Duty Free. "Кондитерские изделия заняли пятое место с объемом продаж в 845,486 миллиона дирхамов (231,64 миллиона долларов США) и составили 9,74% от общего годового объема продаж. Этот результат был достигнут благодаря выдающимся продажам плиток дубайского шоколада, которых было продано 719 тонн под 13 брендами, включая два эксклюзивных продукта для магазинов беспошлинной торговли в Дубае", - говорится в заявлении пресс-службы правительства Дубая Dubai Media Office. Дубайский шоколад "завирусился" в интернете летом 2024 года благодаря многочисленным обзорам блогеров в соцсетях. Десерт состоит из шоколада, фисташковой пасты и теста катаифи. В 2025 году объем продаж магазинов Dubai Duty Free составил рекордные за всю истоирию 2,378 миллиарда долларов, увеличившись на 9,85% по сравнению с предыдущим годом, отмечается в заявлении Dubai Media Office.

