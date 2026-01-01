Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2026-01-01T21:10+0300
2026-01-01T21:10+0300
бизнес
мировая экономика
дубай
сша
ДУБАЙ, 1 янв - ПРАЙМ. В магазинах беспошлинной торговли в аэропортах Дубая в 2025 году было продано 719 тонн ставшего "вирусным" дубайского шоколада, свидетельствуют обнародованные данные продаж в Dubai Duty Free. "Кондитерские изделия заняли пятое место с объемом продаж в 845,486 миллиона дирхамов (231,64 миллиона долларов США) и составили 9,74% от общего годового объема продаж. Этот результат был достигнут благодаря выдающимся продажам плиток дубайского шоколада, которых было продано 719 тонн под 13 брендами, включая два эксклюзивных продукта для магазинов беспошлинной торговли в Дубае", - говорится в заявлении пресс-службы правительства Дубая Dubai Media Office. Дубайский шоколад "завирусился" в интернете летом 2024 года благодаря многочисленным обзорам блогеров в соцсетях. Десерт состоит из шоколада, фисташковой пасты и теста катаифи. В 2025 году объем продаж магазинов Dubai Duty Free составил рекордные за всю истоирию 2,378 миллиарда долларов, увеличившись на 9,85% по сравнению с предыдущим годом, отмечается в заявлении Dubai Media Office.
дубай
сша
бизнес, мировая экономика, дубай, сша
Бизнес, Мировая экономика, Дубай, США
21:10 01.01.2026
 
Магазины беспошлинной торговли Дубая продали 719 тонн дубайского шоколада

Магазины беспошлинной торговли Дубая продали 719 тонн дубайского шоколада в 2025 году

© РИА Новости . Владимир Вяткин
Дубай
Дубай - ПРАЙМ, 1920, 01.01.2026
Дубай. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ДУБАЙ, 1 янв - ПРАЙМ. В магазинах беспошлинной торговли в аэропортах Дубая в 2025 году было продано 719 тонн ставшего "вирусным" дубайского шоколада, свидетельствуют обнародованные данные продаж в Dubai Duty Free.
"Кондитерские изделия заняли пятое место с объемом продаж в 845,486 миллиона дирхамов (231,64 миллиона долларов США) и составили 9,74% от общего годового объема продаж. Этот результат был достигнут благодаря выдающимся продажам плиток дубайского шоколада, которых было продано 719 тонн под 13 брендами, включая два эксклюзивных продукта для магазинов беспошлинной торговли в Дубае", - говорится в заявлении пресс-службы правительства Дубая Dubai Media Office.
Дубайский шоколад "завирусился" в интернете летом 2024 года благодаря многочисленным обзорам блогеров в соцсетях. Десерт состоит из шоколада, фисташковой пасты и теста катаифи.
В 2025 году объем продаж магазинов Dubai Duty Free составил рекордные за всю истоирию 2,378 миллиарда долларов, увеличившись на 9,85% по сравнению с предыдущим годом, отмечается в заявлении Dubai Media Office.
БизнесМировая экономикаДубайСША
 
 
