Стоимость покупок россиян в аэропортах Дубая выросла на 9,9 процента

Стоимость покупок россиян в аэропортах Дубая выросла на 9,9 процента

2026-01-01T21:31+0300

ДУБАЙ, 1 янв - ПРАЙМ. Стоимость товаров, купленных россиянами в магазинах беспошлинной торговли в аэропортах Дубая, выросла на 9,9% в 2025 году, причем в декабре рост составил рекордные по сравнению с другими ключевыми рынками 25,7%, свидетельствуют обнародованные данные продаж в Dubai Duty Free. "В декабре рост продаж был зафиксирован во всех основных регионах. Наибольший прирост наблюдался у покупателей из России (25,7%)… За весь год среди основных регионов лучшие результаты показала Европа с ростом на 18,3%, за ней следуют Африка (рост на 14%), Северная и Южная Америка (рост на 11,6%), Ближний Восток (11,3%), Россия (рост на 9,9%), а также Дальний Восток и индийский субконтинент с ростом примерно на 5%", - говорится в заявлении пресс-службы правительства Дубая Dubai Media Office. В 2025 году объем продаж магазинов Dubai Duty Free составил рекордные за всю историю 2,378 миллиарда долларов, увеличившись на 9,85% по сравнению с предыдущим годом, отмечается в заявлении Dubai Media Office.

