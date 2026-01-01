Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Стоимость покупок россиян в аэропортах Дубая выросла на 9,9 процента - 01.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260101/ekonomika-866144469.html
Стоимость покупок россиян в аэропортах Дубая выросла на 9,9 процента
Стоимость покупок россиян в аэропортах Дубая выросла на 9,9 процента - 01.01.2026, ПРАЙМ
Стоимость покупок россиян в аэропортах Дубая выросла на 9,9 процента
Стоимость товаров, купленных россиянами в магазинах беспошлинной торговли в аэропортах Дубая, выросла на 9,9% в 2025 году, причем в декабре рост составил... | 01.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-01T21:31+0300
2026-01-01T21:31+0300
бизнес
россия
дубай
европа
африка
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/84218/66/842186658_0:0:3112:1751_1920x0_80_0_0_359ae93948aafd44cfde473b273d210f.jpg
ДУБАЙ, 1 янв - ПРАЙМ. Стоимость товаров, купленных россиянами в магазинах беспошлинной торговли в аэропортах Дубая, выросла на 9,9% в 2025 году, причем в декабре рост составил рекордные по сравнению с другими ключевыми рынками 25,7%, свидетельствуют обнародованные данные продаж в Dubai Duty Free. "В декабре рост продаж был зафиксирован во всех основных регионах. Наибольший прирост наблюдался у покупателей из России (25,7%)… За весь год среди основных регионов лучшие результаты показала Европа с ростом на 18,3%, за ней следуют Африка (рост на 14%), Северная и Южная Америка (рост на 11,6%), Ближний Восток (11,3%), Россия (рост на 9,9%), а также Дальний Восток и индийский субконтинент с ростом примерно на 5%", - говорится в заявлении пресс-службы правительства Дубая Dubai Media Office. В 2025 году объем продаж магазинов Dubai Duty Free составил рекордные за всю историю 2,378 миллиарда долларов, увеличившись на 9,85% по сравнению с предыдущим годом, отмечается в заявлении Dubai Media Office.
https://1prime.ru/20260101/ekonomika-866143595.html
дубай
европа
африка
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84218/66/842186658_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_8e15142a5d92ae7107a471ddf0276186.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, дубай, европа, африка, мировая экономика
Бизнес, РОССИЯ, Дубай, ЕВРОПА, АФРИКА, Мировая экономика
21:31 01.01.2026
 
Стоимость покупок россиян в аэропортах Дубая выросла на 9,9 процента

Стоимость покупок россиян в аэропортах Дубая выросла на 9,9% в 2025 году

© РИА Новости . Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкГорода мира. Дубай
Города мира. Дубай - ПРАЙМ, 1920, 01.01.2026
Города мира. Дубай. Архивное фото
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ДУБАЙ, 1 янв - ПРАЙМ. Стоимость товаров, купленных россиянами в магазинах беспошлинной торговли в аэропортах Дубая, выросла на 9,9% в 2025 году, причем в декабре рост составил рекордные по сравнению с другими ключевыми рынками 25,7%, свидетельствуют обнародованные данные продаж в Dubai Duty Free.
"В декабре рост продаж был зафиксирован во всех основных регионах. Наибольший прирост наблюдался у покупателей из России (25,7%)… За весь год среди основных регионов лучшие результаты показала Европа с ростом на 18,3%, за ней следуют Африка (рост на 14%), Северная и Южная Америка (рост на 11,6%), Ближний Восток (11,3%), Россия (рост на 9,9%), а также Дальний Восток и индийский субконтинент с ростом примерно на 5%", - говорится в заявлении пресс-службы правительства Дубая Dubai Media Office.
В 2025 году объем продаж магазинов Dubai Duty Free составил рекордные за всю историю 2,378 миллиарда долларов, увеличившись на 9,85% по сравнению с предыдущим годом, отмечается в заявлении Dubai Media Office.
Дубай - ПРАЙМ, 1920, 01.01.2026
Магазины беспошлинной торговли Дубая продали 719 тонн дубайского шоколада
21:10
 
БизнесРОССИЯДубайЕВРОПААФРИКАМировая экономика
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала