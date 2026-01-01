https://1prime.ru/20260101/ekonomika-866144611.html
С 1 января 2026 года средства, внесенные на ИИС-3, будут застрахованы
С 1 января 2026 года средства, внесенные на ИИС-3, будут застрахованы - 01.01.2026, ПРАЙМ
С 1 января 2026 года средства, внесенные на ИИС-3, будут застрахованы
С 1 января 2026 года средства граждан, внесенные на индивидуальные инвестиционные счета третьего типа (ИИС-3), будут застрахованы в случае банкротства... | 01.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. С 1 января 2026 года средства граждан, внесенные на индивидуальные инвестиционные счета третьего типа (ИИС-3), будут застрахованы в случае банкротства профучастника рынка, следует из закона. Президент России Владимир Путин в июле подписал закон о страховой защите средств, учтенных на ИИС-3. В случае признания банкротом участника системы страхования (брокера, управляющего или управляющей компании) инвестор имеет право на компенсационную выплату. Размер возмещения утраченных средств может составить до 1,4 миллиона рублей. При этом для брокеров участие в такой системе страхования носит добровольный характер. Выплаты будут производиться через специальный Фонд гарантирования индивидуальных инвестиционных счетов. Реализация этой инициативы направлена на рост доверия и повышение привлекательности фондового рынка для частных инвесторов. В декабре к системе гарантирования имущества на индивидуальных инвестсчетах присоединились первые четыре участника: "ВИМ Инвестиции" и "Альфа-Капитал", а также Альфа-банк и Совкомбанк.
