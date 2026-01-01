https://1prime.ru/20260101/ekonomika-866144776.html

В России оптимизировали льготы по страховым взносам для МСП

В России оптимизировали льготы по страховым взносам для МСП - 01.01.2026, ПРАЙМ

В России оптимизировали льготы по страховым взносам для МСП

Льготы по страховым взносам для малого и среднего предпринимательства (МСП) в России оптимизированы с сохранением преференций для приоритетных отраслей,... | 01.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-01T21:43+0300

2026-01-01T21:43+0300

2026-01-01T21:43+0300

бизнес

россия

мсп

минфин

сколково

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1b/861346890_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_172b12a7097b90a88531f8e7e0dc50a7.jpg

МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Льготы по страховым взносам для малого и среднего предпринимательства (МСП) в России оптимизированы с сохранением преференций для приоритетных отраслей, соответствующий закон вступил в силу с 1 января 2026 года. Так, для малого и среднего бизнеса в сферах торговли, строительства, добычи полезных ископаемых и других установлены общие тарифы страховых взносов: 30% до предельной величины базы для их исчисления и 15% свыше этой величины. При этом для приоритетных отраслей МСП (обработка, производство, транспорт, электроника и другие) сохраняется пониженный тариф страховых взносов. Пониженные тарифы для МСП вводились как временная мера в период ковида для удержания безработицы на низком уровне. Затем льгота продлевалась по просьбе бизнеса и решила свою задачу – в секторе МСП отмечается устойчивая положительная динамика. Теперь мера уже не решает задачу по сохранению занятости, в связи с чем ее решено переформатировать, объяснял Минфин. Кроме того, с 1 января для IT-организаций тариф страховых взносов составит 15% в пределах величины базы для их исчисления и 7,6% с сумм сверх этой величины. Также вводится запрет на одновременное применение IT-льгот и льгот по страховым взносам, предусмотренных для участников проекта "Сколково" или проекта инновационного научно-технологического центра. А для организаций радиоэлектронной промышленности тариф снижается до 0% с сумм, превышающих предельную величину. Кроме того, коммерческие организации теперь обязаны исчислять страховые взносы с выплат и иных вознаграждений в пользу руководителей исходя из МРОТ в случаях, когда таким работникам выплачена зарплата ниже МРОТ. Эта мера направлена на борьбу с фирмами-однодневками, которая позволит перекрыть распространенные схемы ухода от налогов через фиктивные зарплаты, снизив объемы "серых" схем в корпоративном секторе, пояснял ранее Минфин РФ. Также освобождены от страховых взносов выплаты работникам организаций, участвующим в СВО по контракту, независимо от срока его действия. А заключившие такой контракт индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы и другие лица, занимающиеся частной практикой, освобождаются от обязанности исчислять и уплачивать страховые взносы за период контрактной службы.

https://1prime.ru/20251007/rubley-863258701.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, мсп, минфин, сколково