Не облагаемый НДФЛ доход по вкладам за 2026 год составит 160 тысяч рублей - 01.01.2026
Не облагаемый НДФЛ доход по вкладам за 2026 год составит 160 тысяч рублей
2026-01-01T21:49+0300
2026-01-01T21:49+0300
финансы
россия
фнс россии
МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Не облагаемая НДФЛ сумма дохода по банковским вкладам в РФ за 2026 год составит 160 тысяч рублей, если ЦБ не поднимет ключевую ставку выше текущих 16% годовых до 1 декабря, подсчитало РИА Новости. С 2021 года в России введен закон о налогообложении процентов по банковским вкладам, при этом впервые россияне платили налог лишь в прошлом году, за 2023 год. Налог платят не с самого вклада, а лишь с части дохода, которая превышает необлагаемую сумму. Ее рассчитывают следующим образом: миллион рублей умножается на максимальную ключевую ставку ЦБ из действовавших на первое число каждого месяца в течение календарного года. Сейчас ЦБ находится в цикле снижения ключевой ставки - на начало года ее уровень составил 16% годовых. Соответственно, если регулятор продолжит смягчать свою политику, и максимальная ставка в текущем году останется на уровне в 16% годовых, то необлагаемая сумма налога на доходы по вкладам за 2026 год составит 160 тысяч рублей. Ставка налога на доходы по вкладам составляет 13%. Однако если доходы со всех вкладов превысят 2,4 миллиона рублей, то с суммы свыше этого порога налог платится уже по повышенной ставке в 15%. Рассчитывать налог самостоятельно не требуется, это сделают налоговые органы, также не нужно подавать и декларации: финансовые организации сами передают в ФНС сведения о всех выплаченных процентах, а налоговая инспекция посчитает весь полученный процентный доход и рассчитает налог к уплате. Уплатить налог за текущий год необходимо будет не позднее 1 декабря 2027 года.
финансы, россия, фнс россии
Финансы, РОССИЯ, ФНС России
21:49 01.01.2026
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Не облагаемая НДФЛ сумма дохода по банковским вкладам в РФ за 2026 год составит 160 тысяч рублей, если ЦБ не поднимет ключевую ставку выше текущих 16% годовых до 1 декабря, подсчитало РИА Новости.
С 2021 года в России введен закон о налогообложении процентов по банковским вкладам, при этом впервые россияне платили налог лишь в прошлом году, за 2023 год. Налог платят не с самого вклада, а лишь с части дохода, которая превышает необлагаемую сумму.
Ее рассчитывают следующим образом: миллион рублей умножается на максимальную ключевую ставку ЦБ из действовавших на первое число каждого месяца в течение календарного года. Сейчас ЦБ находится в цикле снижения ключевой ставки - на начало года ее уровень составил 16% годовых.
Соответственно, если регулятор продолжит смягчать свою политику, и максимальная ставка в текущем году останется на уровне в 16% годовых, то необлагаемая сумма налога на доходы по вкладам за 2026 год составит 160 тысяч рублей.
Ставка налога на доходы по вкладам составляет 13%. Однако если доходы со всех вкладов превысят 2,4 миллиона рублей, то с суммы свыше этого порога налог платится уже по повышенной ставке в 15%.
Рассчитывать налог самостоятельно не требуется, это сделают налоговые органы, также не нужно подавать и декларации: финансовые организации сами передают в ФНС сведения о всех выплаченных процентах, а налоговая инспекция посчитает весь полученный процентный доход и рассчитает налог к уплате.
Уплатить налог за текущий год необходимо будет не позднее 1 декабря 2027 года.
В России оптимизировали льготы по страховым взносам для МСП
