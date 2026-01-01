https://1prime.ru/20260101/ekonomika-866145091.html
Не облагаемый НДФЛ доход по вкладам за 2026 год составит 160 тысяч рублей
2026-01-01T21:49+0300
финансы
россия
фнс россии
МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Не облагаемая НДФЛ сумма дохода по банковским вкладам в РФ за 2026 год составит 160 тысяч рублей, если ЦБ не поднимет ключевую ставку выше текущих 16% годовых до 1 декабря, подсчитало РИА Новости. С 2021 года в России введен закон о налогообложении процентов по банковским вкладам, при этом впервые россияне платили налог лишь в прошлом году, за 2023 год. Налог платят не с самого вклада, а лишь с части дохода, которая превышает необлагаемую сумму. Ее рассчитывают следующим образом: миллион рублей умножается на максимальную ключевую ставку ЦБ из действовавших на первое число каждого месяца в течение календарного года. Сейчас ЦБ находится в цикле снижения ключевой ставки - на начало года ее уровень составил 16% годовых. Соответственно, если регулятор продолжит смягчать свою политику, и максимальная ставка в текущем году останется на уровне в 16% годовых, то необлагаемая сумма налога на доходы по вкладам за 2026 год составит 160 тысяч рублей. Ставка налога на доходы по вкладам составляет 13%. Однако если доходы со всех вкладов превысят 2,4 миллиона рублей, то с суммы свыше этого порога налог платится уже по повышенной ставке в 15%. Рассчитывать налог самостоятельно не требуется, это сделают налоговые органы, также не нужно подавать и декларации: финансовые организации сами передают в ФНС сведения о всех выплаченных процентах, а налоговая инспекция посчитает весь полученный процентный доход и рассчитает налог к уплате. Уплатить налог за текущий год необходимо будет не позднее 1 декабря 2027 года.
Новости
ru-RU
