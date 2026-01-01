https://1prime.ru/20260101/ekonomika-866145872.html
Путин продлил разрешение бизнесу о голосах "недружественных" акционеров
Путин продлил разрешение бизнесу о голосах "недружественных" акционеров - 01.01.2026, ПРАЙМ
Путин продлил разрешение бизнесу о голосах "недружественных" акционеров
Президент России Владимир Путин продлил еще на один год - до конца 2026 года - разрешение некоторым российским компаниям не учитывать голоса акционеров и членов | 01.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-01T22:04+0300
2026-01-01T22:04+0300
2026-01-01T22:04+0300
россия
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/01/866145720_0:152:3100:1896_1920x0_80_0_0_a7bbcae7b75a52924d01de4732401829.jpg
МОСКВА, 1 янв – ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин продлил еще на один год - до конца 2026 года - разрешение некоторым российским компаниям не учитывать голоса акционеров и членов советов директоров из "недружественных" стран при принятии решений, следует из указа президента. Президент России в январе 2023 года подписал указ, устанавливающий временный порядок принятия решений общим собранием акционеров, советом директоров, а также коллегиальным исполнительным органом ограниченного круга российских юрлиц. Под указ попали крупные компании в сфере энергетики, машиностроения и торговли, находящиеся под контролем подсанкционного юрлица. Им разрешалось принимать решения без учета голосов совладельцев и акционеров из недружественных стран. Срок действия указа был затем продлен дважды. При этом в феврале 2025 года специальный порядок также распространили еще на ряд компаний, в том числе на все организации в новых российских регионах. Сейчас разрешение продлено еще на год. "Внести в Указ президента Российской Федерации от 17 января 2023 года №16 "О временном порядке принятия решений органами некоторых российских хозяйственных обществ" изменение, заменив в пункте 5 слова "до 31 декабря 2025 г." словами "до 31 декабря 2026 г.", - говорится в документе.
https://1prime.ru/20260101/ekonomika-866145091.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/01/866145720_186:0:2915:2047_1920x0_80_0_0_334e768a4cb836cfe5560de6631033f1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин
Путин продлил разрешение бизнесу о голосах "недружественных" акционеров
Путин продлил разрешение бизнесу не учитывать голоса недружественных акционеров
МОСКВА, 1 янв – ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин продлил еще на один год - до конца 2026 года - разрешение некоторым российским компаниям не учитывать голоса акционеров и членов советов директоров из "недружественных" стран при принятии решений, следует из указа президента.
Президент России в январе 2023 года подписал указ, устанавливающий временный порядок принятия решений общим собранием акционеров, советом директоров, а также коллегиальным исполнительным органом ограниченного круга российских юрлиц. Под указ попали крупные компании в сфере энергетики, машиностроения и торговли, находящиеся под контролем подсанкционного юрлица. Им разрешалось принимать решения без учета голосов совладельцев и акционеров из недружественных стран. Срок действия указа был затем продлен дважды. При этом в феврале 2025 года специальный порядок также распространили еще на ряд компаний, в том числе на все организации в новых российских регионах.
Сейчас разрешение продлено еще на год.
"Внести в Указ президента Российской Федерации от 17 января 2023 года №16 "О временном порядке принятия решений органами некоторых российских хозяйственных обществ" изменение, заменив в пункте 5 слова "до 31 декабря 2025 г." словами "до 31 декабря 2026 г.", - говорится в документе.
Не облагаемый НДФЛ доход по вкладам за 2026 год составит 160 тысяч рублей