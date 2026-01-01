Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин продлил разрешение бизнесу о голосах "недружественных" акционеров - 01.01.2026, ПРАЙМ
Путин продлил разрешение бизнесу о голосах "недружественных" акционеров
россия
владимир путин
МОСКВА, 1 янв – ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин продлил еще на один год - до конца 2026 года - разрешение некоторым российским компаниям не учитывать голоса акционеров и членов советов директоров из "недружественных" стран при принятии решений, следует из указа президента. Президент России в январе 2023 года подписал указ, устанавливающий временный порядок принятия решений общим собранием акционеров, советом директоров, а также коллегиальным исполнительным органом ограниченного круга российских юрлиц. Под указ попали крупные компании в сфере энергетики, машиностроения и торговли, находящиеся под контролем подсанкционного юрлица. Им разрешалось принимать решения без учета голосов совладельцев и акционеров из недружественных стран. Срок действия указа был затем продлен дважды. При этом в феврале 2025 года специальный порядок также распространили еще на ряд компаний, в том числе на все организации в новых российских регионах. Сейчас разрешение продлено еще на год. "Внести в Указ президента Российской Федерации от 17 января 2023 года №16 "О временном порядке принятия решений органами некоторых российских хозяйственных обществ" изменение, заменив в пункте 5 слова "до 31 декабря 2025 г." словами "до 31 декабря 2026 г.", - говорится в документе.
2026
1920
1920
true
22:04 01.01.2026
 
Путин продлил разрешение бизнесу о голосах "недружественных" акционеров

МОСКВА, 1 янв – ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин продлил еще на один год - до конца 2026 года - разрешение некоторым российским компаниям не учитывать голоса акционеров и членов советов директоров из "недружественных" стран при принятии решений, следует из указа президента.
Президент России в январе 2023 года подписал указ, устанавливающий временный порядок принятия решений общим собранием акционеров, советом директоров, а также коллегиальным исполнительным органом ограниченного круга российских юрлиц. Под указ попали крупные компании в сфере энергетики, машиностроения и торговли, находящиеся под контролем подсанкционного юрлица. Им разрешалось принимать решения без учета голосов совладельцев и акционеров из недружественных стран. Срок действия указа был затем продлен дважды. При этом в феврале 2025 года специальный порядок также распространили еще на ряд компаний, в том числе на все организации в новых российских регионах.
Сейчас разрешение продлено еще на год.
"Внести в Указ президента Российской Федерации от 17 января 2023 года №16 "О временном порядке принятия решений органами некоторых российских хозяйственных обществ" изменение, заменив в пункте 5 слова "до 31 декабря 2025 г." словами "до 31 декабря 2026 г.", - говорится в документе.
