В аэропортах "Домодедово" и Жуковский" сняли ограничения
МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах "Домодедово" и "Жуковский", сообщила Росавиация. Ранее ведомство сообщало о введении ограничений в этих двух аэропортах. "Аэропорты "Домодедово" и "Жуковский" (Раменское). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении. Уточняется, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.
раменское
