Премьер Польши пообещал в 2026 году "быстро завоевать" Балтийское море - 01.01.2026
Премьер Польши пообещал в 2026 году "быстро завоевать" Балтийское море
Премьер Польши пообещал в 2026 году "быстро завоевать" Балтийское море - 01.01.2026, ПРАЙМ
Премьер Польши пообещал в 2026 году "быстро завоевать" Балтийское море
Премьер-министр Польши Дональд Туск в новогоднем обращении пообещал в 2026 году "быстро завоевать" Балтийское море. | 01.01.2026, ПРАЙМ
ВАРШАВА, 1 янв - ПРАЙМ. Премьер-министр Польши Дональд Туск в новогоднем обращении пообещал в 2026 году "быстро завоевать" Балтийское море. "Это будет год быстрого завоевывания Балтики. Нашей польской Балтики", - сказал Туск в новогоднем обращении, транслирующемся в четверг вечером. Также польский премьер заявил, что Польша в 2026 году ускорит создание самой сильной армии в Европе. "Несмотря ни на что, 2026 год будет годом польского ускорения. Мы ускорим строительство наисильнейшей армии в Европе, мы ускорим большие инфраструктурные инвестиции", - сказал он. В планах польского руководства увеличение численности армии до 300 тысяч человек. В настоящее время этот показатель превышает 200 тысяч. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "больными фантазиями" заявления "наиболее оголтелых западных политиков" о желании превратить Балтийское море во внутреннее море НАТО. Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, заявил, что РФ будет уничтожать угрозы Калининградской области, если они возникнут. Он подчеркнул, что возможная блокада региона может привести к полномасштабному конфликту.
22:53 01.01.2026
 
Премьер Польши пообещал в 2026 году "быстро завоевать" Балтийское море

Премьер Польши Туск в новогоднем обращении пообещал быстро завоевать Балтийское море

Дональд Туск
Дональд Туск - ПРАЙМ, 1920, 01.01.2026
Дональд Туск. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
ВАРШАВА, 1 янв - ПРАЙМ. Премьер-министр Польши Дональд Туск в новогоднем обращении пообещал в 2026 году "быстро завоевать" Балтийское море.
"Это будет год быстрого завоевывания Балтики. Нашей польской Балтики", - сказал Туск в новогоднем обращении, транслирующемся в четверг вечером.
Также польский премьер заявил, что Польша в 2026 году ускорит создание самой сильной армии в Европе.
"Несмотря ни на что, 2026 год будет годом польского ускорения. Мы ускорим строительство наисильнейшей армии в Европе, мы ускорим большие инфраструктурные инвестиции", - сказал он.
В планах польского руководства увеличение численности армии до 300 тысяч человек. В настоящее время этот показатель превышает 200 тысяч.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "больными фантазиями" заявления "наиболее оголтелых западных политиков" о желании превратить Балтийское море во внутреннее море НАТО. Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, заявил, что РФ будет уничтожать угрозы Калининградской области, если они возникнут. Он подчеркнул, что возможная блокада региона может привести к полномасштабному конфликту.
