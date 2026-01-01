https://1prime.ru/20260101/es-866147775.html

Премьер Польши пообещал в 2026 году "быстро завоевать" Балтийское море

2026-01-01T22:53+0300

польша

балтийское море

европа

дональд туск

мария захарова

владимир путин

нато

в мире

ВАРШАВА, 1 янв - ПРАЙМ. Премьер-министр Польши Дональд Туск в новогоднем обращении пообещал в 2026 году "быстро завоевать" Балтийское море. "Это будет год быстрого завоевывания Балтики. Нашей польской Балтики", - сказал Туск в новогоднем обращении, транслирующемся в четверг вечером. Также польский премьер заявил, что Польша в 2026 году ускорит создание самой сильной армии в Европе. "Несмотря ни на что, 2026 год будет годом польского ускорения. Мы ускорим строительство наисильнейшей армии в Европе, мы ускорим большие инфраструктурные инвестиции", - сказал он. В планах польского руководства увеличение численности армии до 300 тысяч человек. В настоящее время этот показатель превышает 200 тысяч. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "больными фантазиями" заявления "наиболее оголтелых западных политиков" о желании превратить Балтийское море во внутреннее море НАТО. Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, заявил, что РФ будет уничтожать угрозы Калининградской области, если они возникнут. Он подчеркнул, что возможная блокада региона может привести к полномасштабному конфликту.

Новости

