"Это просто позор". На Западе оценили возможности России - 01.01.2026, ПРАЙМ
Политика
"Это просто позор". На Западе оценили возможности России
Европейские лидеры, принимая решения относительно России, не учитывают действительные обстоятельства, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал экс-советник... | 01.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. Европейские лидеры, принимая решения относительно России, не учитывают действительные обстоятельства, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал экс-советник НАТО и полковник Генерального штаба Вооруженных сил Швейцарии в отставке Жак Бо."На протяжении последних четырех лет нам говорили, что у русских больше нет танков, что у них осталось ракет только на месяц, а русские солдаты не умеют воевать и дезертируют. А теперь мы видим прямо противоположное. Даже украинское военное руководство признало, что русские не такие слабые, как утверждали европейцы", — заявил полковник. По его мнению, европейские политики и аналитики настолько непрофессиональны, что им не за что платить зарплаты. "Если послушать американскую разведку, то она говорит прямо противоположное. Вот в этом и заключается наша проблема. Это просто позор, что у нас есть люди, которым мы платим за то, чтобы они принимали решения, оценивали ситуацию, а вместо того чтобы делать профессиональные выводы и основывать решения на реальных фактах, они подгоняют факты под свое мнение", — пояснил Бо.Согласно информации Минобороны, российские силы за последние сутки отразили три попытки атаки ВСУ, направленные на прорыв в районе Купянска. Потери ВСУ достигли около 1 350 военнослужащих, российские средства ПВО сбили 371 беспилотник.В последние годы Россия наблюдает беспрецедентную активность НАТО у своих западных рубежей. Альянс расширяет свои инициативы, называя это мерами по сдерживанию агрессии. Москва неоднократно выражала беспокойство по поводу укрепления сил альянса в Европе. В Министерстве иностранных дел заявляли о готовности к диалогу с НАТО на равных условиях, однако подчеркивали, что Запад должен прекратить политику милитаризации региона.
МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. Европейские лидеры, принимая решения относительно России, не учитывают действительные обстоятельства, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал экс-советник НАТО и полковник Генерального штаба Вооруженных сил Швейцарии в отставке Жак Бо.
"На протяжении последних четырех лет нам говорили, что у русских больше нет танков, что у них осталось ракет только на месяц, а русские солдаты не умеют воевать и дезертируют. А теперь мы видим прямо противоположное. Даже украинское военное руководство признало, что русские не такие слабые, как утверждали европейцы", — заявил полковник.
По его мнению, европейские политики и аналитики настолько непрофессиональны, что им не за что платить зарплаты.
"Если послушать американскую разведку, то она говорит прямо противоположное. Вот в этом и заключается наша проблема. Это просто позор, что у нас есть люди, которым мы платим за то, чтобы они принимали решения, оценивали ситуацию, а вместо того чтобы делать профессиональные выводы и основывать решения на реальных фактах, они подгоняют факты под свое мнение", — пояснил Бо.
Согласно информации Минобороны, российские силы за последние сутки отразили три попытки атаки ВСУ, направленные на прорыв в районе Купянска. Потери ВСУ достигли около 1 350 военнослужащих, российские средства ПВО сбили 371 беспилотник.
В последние годы Россия наблюдает беспрецедентную активность НАТО у своих западных рубежей. Альянс расширяет свои инициативы, называя это мерами по сдерживанию агрессии. Москва неоднократно выражала беспокойство по поводу укрепления сил альянса в Европе. В Министерстве иностранных дел заявляли о готовности к диалогу с НАТО на равных условиях, однако подчеркивали, что Запад должен прекратить политику милитаризации региона.
