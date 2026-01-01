https://1prime.ru/20260101/evropa-866125239.html
"Это просто позор". На Западе оценили возможности России
"Это просто позор". На Западе оценили возможности России - 01.01.2026, ПРАЙМ
"Это просто позор". На Западе оценили возможности России
Европейские лидеры, принимая решения относительно России, не учитывают действительные обстоятельства, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал экс-советник... | 01.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-01T02:19+0300
2026-01-01T02:19+0300
2026-01-01T02:19+0300
политика
европа
запад
швейцария
россия
москва
нато
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/1b/864997087_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a64648ac927ef6e5ba60a1c984b6fb30.jpg
МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. Европейские лидеры, принимая решения относительно России, не учитывают действительные обстоятельства, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал экс-советник НАТО и полковник Генерального штаба Вооруженных сил Швейцарии в отставке Жак Бо."На протяжении последних четырех лет нам говорили, что у русских больше нет танков, что у них осталось ракет только на месяц, а русские солдаты не умеют воевать и дезертируют. А теперь мы видим прямо противоположное. Даже украинское военное руководство признало, что русские не такие слабые, как утверждали европейцы", — заявил полковник. По его мнению, европейские политики и аналитики настолько непрофессиональны, что им не за что платить зарплаты. "Если послушать американскую разведку, то она говорит прямо противоположное. Вот в этом и заключается наша проблема. Это просто позор, что у нас есть люди, которым мы платим за то, чтобы они принимали решения, оценивали ситуацию, а вместо того чтобы делать профессиональные выводы и основывать решения на реальных фактах, они подгоняют факты под свое мнение", — пояснил Бо.Согласно информации Минобороны, российские силы за последние сутки отразили три попытки атаки ВСУ, направленные на прорыв в районе Купянска. Потери ВСУ достигли около 1 350 военнослужащих, российские средства ПВО сбили 371 беспилотник.В последние годы Россия наблюдает беспрецедентную активность НАТО у своих западных рубежей. Альянс расширяет свои инициативы, называя это мерами по сдерживанию агрессии. Москва неоднократно выражала беспокойство по поводу укрепления сил альянса в Европе. В Министерстве иностранных дел заявляли о готовности к диалогу с НАТО на равных условиях, однако подчеркивали, что Запад должен прекратить политику милитаризации региона.
https://1prime.ru/20251231/ssha-866100037.html
европа
запад
швейцария
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/1b/864997087_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_276474cd691d39152943dea9aa4e6255.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
европа, запад, швейцария, россия, москва, нато, всу
Политика, ЕВРОПА, ЗАПАД, ШВЕЙЦАРИЯ, РОССИЯ, МОСКВА, НАТО, ВСУ
"Это просто позор". На Западе оценили возможности России
Жак Бо: на Западе принимают решения в отношении России, игнорируя факты
МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ.
Европейские лидеры, принимая решения относительно России, не учитывают действительные обстоятельства, такое мнение в эфире YouTube-канала
высказал экс-советник НАТО и полковник Генерального штаба Вооруженных сил Швейцарии в отставке Жак Бо.
"На протяжении последних четырех лет нам говорили, что у русских больше нет танков, что у них осталось ракет только на месяц, а русские солдаты не умеют воевать и дезертируют. А теперь мы видим прямо противоположное. Даже украинское военное руководство признало, что русские не такие слабые, как утверждали европейцы", — заявил полковник.
По его мнению, европейские политики и аналитики настолько непрофессиональны, что им не за что платить зарплаты.
"Если послушать американскую разведку, то она говорит прямо противоположное. Вот в этом и заключается наша проблема. Это просто позор, что у нас есть люди, которым мы платим за то, чтобы они принимали решения, оценивали ситуацию, а вместо того чтобы делать профессиональные выводы и основывать решения на реальных фактах, они подгоняют факты под свое мнение", — пояснил Бо.
Согласно информации Минобороны, российские силы за последние сутки отразили три попытки атаки ВСУ, направленные на прорыв в районе Купянска. Потери ВСУ достигли около 1 350 военнослужащих, российские средства ПВО сбили 371 беспилотник.
В последние годы Россия наблюдает беспрецедентную активность НАТО у своих западных рубежей. Альянс расширяет свои инициативы, называя это мерами по сдерживанию агрессии. Москва неоднократно выражала беспокойство по поводу укрепления сил альянса в Европе. В Министерстве иностранных дел заявляли о готовности к диалогу с НАТО на равных условиях, однако подчеркивали, что Запад должен прекратить политику милитаризации региона.
"Так не поступают": в США резко высказались о России в зоне спецоперации