Аналитики подсчитали потери ЕС от запрета на импорт газа из России

энергетика

газ

рф

венгрия

греция

ес

евростат

МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Евросоюз после введения полного запрета на импорт природного газа из России недосчитается 17% своего импорта, подсчитало РИА Новости по данным Евростата. Совет Евросоюза ранее утвердил поэтапный отказ от импорта газа из РФ с 1 января 2026 года на основании предложения Европейской комиссии, сохранив при этом переходный период для существующих контрактов до 1 января 2028 года. При этом запрет ЕС на импорт российского трубопроводного газа вступит в силу 17 июня 2026 года для краткосрочных контрактов и 1 ноября 2027 года для всех долгосрочных, а запрет на импорт СПГ - 25 апреля 2026 года для краткосрочных контрактов и 1 января 2027 года для всех долгосрочных. Так, за 12 месяцев, с ноября 2024 года по октябрь 2025 года, суммарный импорт природного газа Евросоюзом из России составил 14,5 миллиарда евро. Это 17% от всех поставок природного газа в союз из других стран, их объем за 12 месяцев составил 85,2 миллиарда евро. За период с ноября 2024 года по октябрь 2025 года импорт природного газа в газообразном состоянии ЕС из РФ составил 6,59 миллиарда евро, а СПГ - 7,95 миллиарда. Крупнейшими покупателями российского трубопроводного газа среди стран-членов ЕС стали Венгрия (2,87 миллиарда евро), Греция (1,47 миллиарда) и Словакия (859,7 миллиона). По импорту российского СПГ лидерами стали Франция (3,36 миллиарда за 12 месяцев), Бельгия (1,75 миллиарда) и Испания (1,54 миллиарда).

