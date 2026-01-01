Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Экс-советник Трампа оценил шансы Зеленского выиграть выборы на Украине - 01.01.2026, ПРАЙМ
Политика
Экс-советник Трампа оценил шансы Зеленского выиграть выборы на Украине
2026-01-01T10:23+0300
2026-01-01T10:23+0300
ВАШИНГТОН, 1 янв — ПРАЙМ. Владимир Зеленский проиграет выборы на Украине, если они будут проводиться честно, заявил в интервью РИА Новости бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн. "Он (Зеленский - ред.) проиграл бы, если бы были честные выборы", - сказал собеседник агентства. При этом бывший советник Трампа также отметил, что точно хотел бы увидеть выборы на Украине. В начале декабря, после заявления Трампа о необходимости проведения президентских выборов на Украине, Зеленский сообщил о готовности внести изменения в законы для их организации, поручив парламенту подготовить соответствующий законопроект с 60–90-дневным сроком. С тех пор он стал выдвигать дополнительные условия, включая прекращение огня, для проведения выборов. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию.
10:23 01.01.2026
 
Экс-советник Трампа оценил шансы Зеленского выиграть выборы на Украине

Флинн: Зеленский проиграет выборы, если они будут честными

ВАШИНГТОН, 1 янв — ПРАЙМ. Владимир Зеленский проиграет выборы на Украине, если они будут проводиться честно, заявил в интервью РИА Новости бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн.
"Он (Зеленский - ред.) проиграл бы, если бы были честные выборы", - сказал собеседник агентства.
При этом бывший советник Трампа также отметил, что точно хотел бы увидеть выборы на Украине.
В начале декабря, после заявления Трампа о необходимости проведения президентских выборов на Украине, Зеленский сообщил о готовности внести изменения в законы для их организации, поручив парламенту подготовить соответствующий законопроект с 60–90-дневным сроком. С тех пор он стал выдвигать дополнительные условия, включая прекращение огня, для проведения выборов.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию.
