Глава внешнеторговой палаты рассказал о немецком бизнесе в России
2026-01-01T15:25+0300
БЕРЛИН, 1 янв - ПРАЙМ. Сотни немецких компаний намерены продолжать вести бизнес в России, несмотря на постоянное ужесточение западных санкций, заявил председатель правления германо-российской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп, комментируя данные опроса агентства DPA о деловом климате в России. Опрос проводился среди примерно 260 немецких компаний, работающих в России. Всего в стране после 24 февраля 2022 года остались, по разным оценкам, от 1,4 тысячи до 2 тысяч немецкий компаний и предприятий. "Те, кто после четырех лет… санкций все еще находятся здесь, в России, хотят продержаться", - сказал Шепп, чьи слова приводит DPA. По его словам, только 4% немецких компаний планируют уходить с российского рынка. Палата оценивает немецкие активы в России более чем в 100 миллиардов евро. "Немецкие активы даже растут, потому что российские законы не позволяют выводить прибыль в больших объемах", - заметил Шепп. Он также обратил внимание на данные опроса, согласно которым 49% немецких компаний, работающих в России, считают, что западные санкции наносят больше ущерба Германии, чем России. В этой связи глава палаты отметил, что европейские и немецкие политики недооценивают устойчивость российской экономики к санкциям. "Недостаток информации приводит к неверным расчетам относительно реальной ситуации в России, причем в вопросах войны и мира", - пояснил Шепп. Он также указал на "принятие желаемого за действительное и частичное отрицание реальности" на Западе в отношении России. "В экономической войне европейские политики делают очень амбициозную ставку, полагая, что дополнительные санкции и экономическое давление заставят Россию сесть за стол переговоров и пойти на уступки", - заключил Шепп. Российская экономика в 2022 году столкнулась с беспрецедентными западными санкциями. С тех пор против страны были приняты многочисленные ограничения - по подсчетам РИА Новости, их уже почти 31 тысяча. В частности, Евросоюз в октябре 2025 года принял уже 19-й пакет санкций. В декабре Совет Евросоюза сообщил, что продлил действие 19 пакетов санкций против России до 31 июля 2026 года. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
